Ayasofya'nın ibadete açılması için "sanal eylem"
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Ayasofya'nın ibadete açılması için "sanal eylem"

Saadet Partisi Fatih Gençlik Kolları, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması talebiyle her yıl gerçekleştirdikleri eylemi, bu yıl Kovid -19 salgını dolayısıyla sanal ortama taşıdı.

Ayasofya'nın ibadete açılması için
29.05.2020 12:07 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:07

Saadet Partisi Fatih Gençlik Kolları, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması talebiyle her yıl gerçekleştirdikleri eylemi, bu yıl Kovid -19 salgını dolayısıyla sanal ortama taşıdı.

Saadet Partisi Fatih İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Safa Ocak, önceki yıllarda "Camiye ayakkabı ile girilmez" sloganıyla düzenledikleri eylemi bu sene Kovid-19 salgını nedeniyle fiili olarak gerçekleştiremediklerini belirtti.

Ocak, şunları söyledi:

"Ayasofya Cami eylemimizi bu sene 'camiyeayakkabiylagirilmez.com' adresli web sitesi üzerinden gerçekleştiriyoruz. Siteye girenler önlerine çıkacak sayfada 3 boyutlu olarak Ayasofya'yı görecekler. İçeride zeminde bir ayakkabı olacak. 'Ayakkabıyı kaldır' butonuna tıklayıp ayakkabıyı kaldırdıktan sonra Ayasofya'yı sanal ortamda gezebilecekler. Sitemiz 28 Mayıs Perşembe saat 20.30'da eylem için ziyarete açıldı. 29 Mayıs Cuma günü 00.00'a kadar açık kalacak."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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