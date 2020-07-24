Ayasofya'nın ibadete açılması dolayısıyla vatandaşlara tatlı ve helva dağıtıldı
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Ayasofya'nın ibadete açılması dolayısıyla vatandaşlara tatlı ve helva dağıtıldı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması dolayısıyla Tokat'taki camilerde vatandaşlara tatlı ve helva ikram edildi.

Ayasofya'nın ibadete açılması dolayısıyla vatandaşlara tatlı ve helva dağıtıldı
24.07.2020 13:49 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:56

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması dolayısıyla Tokat'taki camilerde vatandaşlara tatlı ve helva ikram edildi.

Cuma namazı sonrası Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması dolayısıyla tarihi Ali Paşa Camisi'nde vatandaşlara Tokat Belediyesince helva ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Tokat Şube Başkanlığınca tatlı dağıtıldı.

Kentteki diğer camilerde de helva dağıtıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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