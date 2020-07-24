Ayasofya'nın ibadete açılması dolayısıyla vatandaşlara tatlı ve helva dağıtıldı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması dolayısıyla Tokat'taki camilerde vatandaşlara tatlı ve helva ikram edildi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması dolayısıyla Tokat'taki camilerde vatandaşlara tatlı ve helva ikram edildi. Cuma namazı sonrası Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması dolayısıyla tarihi Ali Paşa Camisi'nde vatandaşlara Tokat Belediyesince helva ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Tokat Şube Başkanlığınca tatlı dağıtıldı. Kentteki diğer camilerde de helva dağıtıldığı öğrenildi. Kaynak: AA