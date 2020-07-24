Ayasofya'nın ibadete açılması Avustralyalı Müslümanlar tarafından sevinçle karşılandı
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Ayasofya'nın ibadete açılması Avustralyalı Müslümanlar tarafından sevinçle karşılandı

Avustralyalı Müslümanlar, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını sevinçle karşıladı.

Ayasofya'nın ibadete açılması Avustralyalı Müslümanlar tarafından sevinçle karşılandı
24.07.2020 16:28 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:33

Avustralyalı Müslümanlar, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını sevinçle karşıladı. Avustralya Türk Toplumu Müslüman Birliği Yönetim Kurulu üyesi Kerim Buday, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

İstanbul tarihi günlerinden birini daha yaşadı. 1453'te İstanbul'un fethinden itibaren ibadete açılan, 1924'ten bu yana ise müze olarak faaliyet gösteren Dünya Kültür Mirası Ayasofya'nın 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılması, tüm İslam aleminde olduğu gibi Avustralya'daki Müslümanlar tarafından da sevinçle karşılandı. Danıştay 10. Dairesinin 1924 yılına ait Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle başlayan süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın yeniden ibadete açılacağını açıklamasının ardından Müslümanlar tarafından heyecanla beklenen açılış, Avustralyalı Müslümanları ekran başına kilitledi. Türk televizyonlarının canlı yayınladığı Ayasofya-i Kebir-i Cami Şerifi açılışını takip eden Avustralyalı Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen programı sevinçle izlerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür etti.

"Polemik konusu olmamalı"

Ayasofya-i Kebiri Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasından dolayı sevinç duyan Avustralyalı Müslüman topluluk temsilcileri, Danıştay'ın aldığı kararın doğru bir karar olduğuna vurgu yaparak Ayasofya'nın yeni statüsünün Türk-İslam medeniyetinin bağımsızlığındaki en önemli kilometre taşlarından biri olduğunu belirtti. Avustralya Türk Toplumu Müslüman Birliği Yönetim Kurulu üyesi Kerim Buday, Ayasofya-i Kebiri Cami-i Şerifi'nin açılmasından dolayı Avustralyalı Müslümanların sevinç içinde olduğununu ve 450 yılı aşkın süre cami olarak hizmet veren bir yapının yeniden ibadete açılmasının polemik konusu olmaması gerektiğini ifade etti.

Ayasofya-i Kebiri Cami-i Şerifi ile ilgili asıl meselenin 1453 yılında gerçekleştiğinin altını çizen Kerim Buday, "Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya'yı Hıristiyanlar için büyük bir güç sembolü olarak görmüş olmalı ki bu görkemli yapıyı camiye çevirdi" ifadelerini kullandı. Avustralyalı Müslümanların korona virüs salgını sürecinin ardından ilk fırsatta Ayasofya-i Kebiri Cami-i Şerifi'ni ziyaret edeceğini dile getiren Buday, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere Avustralyalı Müslümanlar adına teşekkür etti. - MELBOURNE

Kaynak: İHA

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