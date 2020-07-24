Ayasofya'nın ibadete açılışına Hristiyan aleminin tepkisi ne oldu? Yunanistan'da çanlar matem şeklinde çalacak!
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CANLI YAYIN: Tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor

Ayasofya'nın ibadete açılışına Hristiyan aleminin tepkisi ne oldu? Yunanistan'da çanlar matem şeklinde çalacak!

Ayasofya'nın ibadete açılmasını desteklemeyen Yunanistan'ın Mora'da Patra kentinde, Cuma namazı kılındığı esnada, kiliselerde çanlar matem şeklinde çalacak. Ayasofya dünya için neden önemli? Ayasofya önemi nedir? Ayasofya dünya mirası mı?

Ayasofya'nın ibadete açılışına Hristiyan aleminin tepkisi ne oldu? Yunanistan'da çanlar matem şeklinde çalacak!
24.07.2020 11:13 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:18

Ayasofya'da saatler sonra Cuma namazı kılınacak ve böylelikle 86 yıl sonra ilk kez ibadete açılmış olacak. Ayasofya'nın ibadete açılmasını hazmedemeyen Yunanistan ise ilginç bir protestoda bulunacak. Yunanistan'ın Mora'da Patra kentinin kiliselerinde matem çanları çalacak.

HRİSTİYAN ALEMİNİN TEPKİSİ NE OLDU?

Metropolit Hrisostomos tarafından yapılan yazılı açıklamada, "24 Temmuz 2020 tarihinde Cuma namazının kılınacağı saatte Patra'da Aziz Apostolu Andreu kilisesinde ayin düzenlenecek ve ayinde Ayasofya'nın kurtarılması için Meryem Ana'ya dua edilecek" ifadelerini kullanılmıştı.

"HER HRİSTİYAN DALDIĞI DERİN UYKUDAN UYANMALI"

Patra halkına çağrıda bulunan Metropolit Hrisostomos, "Helenizm olarak son yıllarda daldığımız derin uykudan uyanmanın zamanı geldi. Türklerin tahriklerini Avrupalı büyüklere, güçlülere göstermemiz lazım. Bunun için her hristiyan daldığı derin uykudan uyanmalı ve üzerine düşeni yapmalıdır" diyerek halkı Ayasofya'nın cami olmasını engellemek üzere tepkisini koymaya davet ediyor.

AYASOFYA DÜNYA İÇİN NEDEN ÖNEMLİ? AYASOFYA ÖNEMİ NEDİR?

Ayasofya hakkında süren tartışmalar 2000'lerin başından beri devam ediyordu. Ayasofya, müze olarak anıldığı zamanda da resmi internet sitesinde şu ifade yer alıyordu: "1936 tarihli tapu senedine göre, Ayasofya "57 pafta, 57 ada, 7. parselde Fatih Sultan Mehmed Vakfı adına Türbe, Akaret, Muvakkithane ve Medreseden oluşan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi" adına tapuludur."

Müzenin yeniden ibadete açılmasını isteyenler bu ifadeyi esas almaktadır.

Ayasofya, Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'da yapmış olduğu en büyük kilisedir. Bundan önce mabed olarak da kullanılmaktaydı. Aynı bölgede 3 kere inşa edilmiştir. İlk yapıldığı adı Büyük Kilise olarak geçmektedir. Beşinci yüzyıldan İstanbul'un fethine kadar ise Kutsal Bilgelik anlamına gelen, Hagia Sophia adı ile anılmıştır. 360 ve 415 yılında, iki kere halk ayaklanmaları nedeniyle yıkılmıştır.

AYASOFYA DÜNYA MİRASI MI?

Ayasofya, 1985 yılında Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştır. UNESCO'nun resmi internet sitesinde Ayasofya, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde inşa edilmiş "eşi benzeri olmayan mimari başyapıtlardan biri" olarak tanımlanmaktadır.

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