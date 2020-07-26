Ayasofya'nın dünyaca ünlü kedisi 'Gli' büyük ilgi görüyor Ayasofya'nın dünyaca ünlü kedisi 'Gli' büyük ilgi görüyor -Ziyaretçiler Gli ile fotoğraf çekmek için birbiriyle yarıştı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin meşhur kedisi 'Gli' camiyi ziyarete gelenlerden büyük ilgi görüyor.

Ayasofya'nın dünyaca ünlü kedisi 'Gli' büyük ilgi görüyor

-Ziyaretçiler Gli ile fotoğraf çekmek için birbiriyle yarıştı

İSTANBUL - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin meşhur kedisi 'Gli' camiyi ziyarete gelenlerden büyük ilgi görüyor. Ziyaretçiler kedinin fotoğrafını çekmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.

Ayasofya'nın kedisi olarak bilinen dünyaca ünlü kedi Gli, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Sevimliliğiyle dikkatleri üzerine çeken Gli ile fotoğraf çekmek için vatandaşlar, adeta sıraya giriyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret eden herkesin gözü meşhur kediyi ararken, bulanlar da cep telefonlarına sarılıyor. Gli, "dünyada en fazla fotoğrafı çekilmiş kedi" unvanını elinde bulunduruyor.

Kaynak: İHA