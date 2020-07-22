Ayasofya'nın 86 yıllık esaretine 86 bin ilmekli seccade
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Ayasofya'nın 86 yıllık esaretine 86 bin ilmekli seccade

Ayasofya'nın 86 yıllık esaretine 86 bin ilmekli seccade Adıyaman'da ilmek ilmek dokunun özel seccade Ayasofya'nın minberini için dokundu Ayasofya Camii'nin minberi için, Adıyaman'ın Besni ilçesinde kadınlar 86 bin ilmek atarak seccade dokudu.

22.07.2020 10:31 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:36

Ayasofya'nın 86 yıllık esaretine 86 bin ilmekli seccade

Adıyaman'da ilmek ilmek dokunun özel seccade Ayasofya'nın minberini için dokundu

ADIYAMAN - Ayasofya Camii'nin minberi için, Adıyaman'ın Besni ilçesinde kadınlar 86 bin ilmek atarak seccade dokudu.

Ayasofya'nın 'müze' vasfından camiye dönüştürülme kararının ardından Adıyaman'ın Besni İlçe Belediyesinin 'Dokuyan Eller' atölyesindeki hale tezgahlarında, Ayasofya Cami için seccade dokundu. Atölyede ki 25 kadının her birinin el emeği ve göz nurunun olduğu ipek seccade 12 günde tamamlandı. Desenleri özel olarak tasarlanan seccadeye, yaklaşık 86 yıllık esaret altındaki Ayasofya Cami için 86 bin ilmek atıldı.

Dokuması tamamlanan seccade kullanıma hazır hale getirmek için 19 ayrı işlemden geçirilmesi için Malatya'ya gönderildi. Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, seccadeyi İstanbul İl Müftülüğü veya Diyanet İşleri Başkanlığına, Ayasofya'nın minberinde kullanılması için hediye edecek.

Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Seccademizi tezgahımızdan söktük. Bunun bizim için manası ve anlamı çok derindir. 86 bin ilmek ile dokumuş olduğumuz bu seccadeyi yaklaşık 86 yıldır, müze vasfını sürdüren ve bu gün camiye dönen, Cuma gününden itibaren de namazlarımızı kılmaya başlayacağımız Ayasofya Camimize hediye etmek istiyoruz. Bu anlamda da inşallah Allah nasip ederse İstanbul il Müftümüz ve Diyanet İşleri Başkanımıza seccademizi götürüp Ayasofya'da kullanılmak teslim edeceğiz. Buradaki hanım ablalarımızın emekleri gayretleri ve 25 tane hanım ablamızın nöbet usulü ile hepsinin bizatihi emeğinin ve gayretinin olduğu bu seccadeyi Ayasofya Camimize hediye edeceğiz. Burada atılan ilmekler, milletimizin mukaddesatına duyduğu gönül bağının ilmekleridir. Bu ilmekleri de inşallah bu gönül bağını da daha da güçlendirerek, mukaddesatımıza daha da sahip çıkarak sürdüreceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ayasofya'nın 86 yıllık esaretine 86 bin ilmekli seccade

Kaynak: İHA

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