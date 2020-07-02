Ayasofya: Neden tartışılıyor, simgesel önemi ne? Ayasofya'yı cami statüsüne yeniden kavuşturma arzusu, Türkiye'nin en eski gündemlerinden biri. İstanbul'un fethinin 500. yıldönümünden itibaren sık sık dile getirilen bu tartışma AKP döneminde de güncelliğini koruyor.

Ayasofya'yı cami statüsüne yeniden kavuşturma arzusu, Türkiye'nin en eski gündemlerinden biri. İstanbul'un fethinin 500. yıldönümünden itibaren sık sık dile getirilen bu tartışma AKP döneminde de güncelliğini koruyor. Kaynak: DailyMotion.com