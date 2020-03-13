Ayasofya Müzesi'nde dezenfekte çalışması
İSTANBUL'un simgelerinden Ayasofya Müzesi'nde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.
13.03.2020 19:39 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:39
İSTANBUL'un simgelerinden Ayasofya Müzesi'nde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.
- İstanbul
Fatih Belediyesi ekipleri, öğleden sonra Ayasofya Müzesi'ne özel kıyafetlerle geldi. Müzenin içinde ve çevresinde özel solüsyonlarla dezenfekte çalışması yapan ekipler, müzenin içindeki her noktayı temizledi.
- İstanbul
Kaynak: DHA