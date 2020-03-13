AYASOFYA MÜZESİ'NDE DEZENFEKTE ÇALIŞMASI
İdris TİFTİKÇİ İSTANBUL DHAİstanbul'un simgelerinden Ayasofya Müzesi'nde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.
13.03.2020 19:29 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:34
İdris TİFTİKÇİ İSTANBUL DHA
İstanbul'un simgelerinden Ayasofya Müzesi'nde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.
Fatih Belediyesi ekipleri, öğleden sonra Ayasofya Müzesi'ne özel kıyafetlerle geldi. Müzenin içinde ve çevresinde özel solüsyonlarla dezenfekte çalışması yapan ekipler, müzenin içindeki her noktayı temizledi.
Kaynak: DHA