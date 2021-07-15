Ayasofya meydanında 15 Temmuz mapping ve ışıklı koreografi gösterisi
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Ayasofya meydanında 15 Temmuz mapping ve ışıklı koreografi gösterisi

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Ayasofya meydanında 15 Temmuz mapping ve ışıklı koreografi gösterisi İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Ayasofya meydanında 15 Temmuz mapping ve ışıklı koreografi gösterisi gerçekleştirildi.

Ayasofya meydanında 15 Temmuz mapping ve ışıklı koreografi gösterisi İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Ayasofya meydanında 15 Temmuz mapping ve ışıklı koreografi gösterisi gerçekleştirildi.

Ayasofya meydanında 15 Temmuz mapping ve ışıklı koreografi gösterisi
Ayasofya meydanında 15 Temmuz mapping ve ışıklı koreografi gösterisi
Ayasofya meydanında 15 Temmuz mapping ve ışıklı koreografi gösterisi
Ayasofya meydanında 15 Temmuz mapping ve ışıklı koreografi gösterisi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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