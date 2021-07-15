Ayasofya meydanında 15 Temmuz mapping ve ışıklı koreografi gösterisi
Ayasofya meydanında 15 Temmuz mapping ve ışıklı koreografi gösterisi İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Ayasofya meydanında 15 Temmuz mapping ve ışıklı koreografi gösterisi gerçekleştirildi.
Ayasofya meydanında 15 Temmuz mapping ve ışıklı koreografi gösterisi İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Ayasofya meydanında 15 Temmuz mapping ve ışıklı koreografi gösterisi gerçekleştirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı