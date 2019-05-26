Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı'nın (MGV) çağrısıyla Ayasofya Meydanı'nda "Fetih Namazı" etkinliği düzenlendi.

İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümünde Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması talebiyle Ayasofya Meydanı'nda gerçekleştirilen "Fetih Namazı" etkinliğine vatandaşların yanı sıra Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar ile Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan katıldı.

Saat 02.00'de meydanda toplanan vatandaşlar evlerinden getirdikleri yiyeceklerle sahur yaptı. Sahurun ardından teheccüd namazı kılan vatandaşlar sık sık "Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın" sloganları atarak tekbirler getirdi. Meydanda kurulan platformdan okunan Kuran-ı Kerim'in ardından sanatçılar şarkılarını ve marşlarını seslendirdi.

Daha sonra meydanda toplanan vatandaşlara hitaben bir konuşma yapan Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan, "480 yıl şu minarelerinden Allah-u Ekber sesleri eksilmeyen Ayasofya'mız, tam 85 yıldır tekbirden, tevhitten, ezandan mahzun bir şekilde durmaktadır." dedi.

Dünyanın birçok ülkesinde Ayasofya kilisesi, dernekleri, vakıfları kurulduğunu ve bunların yoğun bir şekilde Ayasofya'nın kilise olarak açılmasını talep ettiklerini belirten Turhan, şöyle konuştu:

"Dünyanın birçok bölgesinden gelip bize soruyorlar, 'siz niye buranın cami olarak açılmasını istiyorsunuz? ya müze kalsın ya da kilise olarak açılsın, niye bu kadar tepki gösteriyorsunuz?' diye gelip sorular soruyorlar. Biz de onlara diyoruz ki siz Endülüs'ü tarumar ederken bize mi sordunuz? Siz Bağdat'ı yıkarken bize mi sordunuz? Siz Şam-ı Şerif'i yıkarken bize mi sordunuz? Siz İslam coğrafyasını yıkarken bize mi sordunuz? Bu Ayasofya Sultan Fatih'in kendi parasını ödeyerek aldığı bir mabettir. Biz Anadolu gençlik olarak, Türkiye'deki Müslümanlar olarak Ayasofya Camisi'nden Allah-u Ekber nidaları yükselinceye kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz."

Konuşmanın ardından kılınan sabah namazının ve yapılan duanın ardından vatandaşlar meydandan ayrıldı.

Kaynak: AA