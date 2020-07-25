Ayasofya Meydanı'na cemaat için hasır seriliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ayasofya Meydanı'na cemaat için hasır seriliyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde özellikle vakit namazlarında içerideki cemaat yoğunluğunu azaltmak ve vatandaşların rahatça ibadetlerini yerine getirmesini sağlamak için Ayasofya Meydanı'nda oluşturulan bölüme hasırlar seriliyor.

25.07.2020 18:04 | Son Güncelleme: 25.07.2020 18:09

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde özellikle vakit namazlarında içerideki cemaat yoğunluğunu azaltmak ve vatandaşların rahatça ibadetlerini yerine getirmesini sağlamak için Ayasofya Meydanı'nda oluşturulan bölüme hasırlar seriliyor.

Cuma namazı ile 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camisi'nin ikinci gününde de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle vakit namazlarında yoğunluğun arttığı camide, vatandaşların rahat şekilde ibadetlerini yapabilmeleri için çeşitli önlemler alınıyor.

Fatih Belediyesi ekipleri, cemaatin ibadetini rahat bir ortamda yerine getirmesini sağlamak amacıyla Ayasofya Meydanı'nda oluşturulan bölüme hasırlar seriyor.

Ekiplerin, Büyük Çamlıca Camisi'nden getirilen 1200 adet hasırı 6000 metrekare alana sereceği, Kurban Bayramı sonuna kadar açık olacak bu alandan namaz kılmak isteyen vatandaşların istifade edeceği öğrenildi.

Sosyal mesafe kuralına göre alanda 600 kişinin aynı anda ibadet edebileceği belirtildi.

Vali Yerlikaya çalışmaları yerinde inceledi

Bu arada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, meydandaki çalışmaları yerinde incelerken, ekiplerden bilgi aldılar. Heyet, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni de ziyaret ederek, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Ayasofya Meydanı'na cemaat için hasır seriliyor

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım Magazin
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi Dünya
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor Güncel
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor
Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum Güncel
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum
69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı Dünya
69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı
100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
Belçika'da ikinci koronavirüs dalgası başladı! Vaka sayılarında patlama yaşanıyor
Belçika'da ikinci koronavirüs dalgası başladı! Vaka sayılarında patlama yaşanıyor
Galatasaray; Arda Turan, Semih Kaya, Emre Çolak ve Caner Erkin'le anlaştı
Galatasaray; Arda Turan, Semih Kaya, Emre Çolak ve Caner Erkin'le anlaştı
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Okan Buruk'un Galatasaray hayali: İnşallah bir gün orada çalışmak bana nasip olur
Okan Buruk'un Galatasaray hayali: İnşallah bir gün orada çalışmak bana nasip olur
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Aleyna Tilki, 'Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?' sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı
Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı
Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı
Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
'Google'dan arıyoruz' diyerek firmaları 1 milyon TL dolandıran suç örgütü çökertildi
"Google'dan arıyoruz" diyerek firmaları 1 milyon TL dolandıran suç örgütü çökertildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı
ABD'li şarkıcı Della Miles'tan Ayasofya'nın ibadete açılmasına destek geldi
ABD'li şarkıcı Della Miles'tan Ayasofya'nın ibadete açılmasına destek geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi
Son Dakika: CHP Kurultayı'nda 3 aday yeterli imzayı bulamayınca Kılıçdaroğlu tek aday gösterildi
Son Dakika: CHP Kurultayı'nda 3 aday yeterli imzayı bulamayınca Kılıçdaroğlu tek aday gösterildi
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pepe, Porto ile sözleşmesini uzatıyor
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pepe, Porto ile sözleşmesini uzatıyor
Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi
Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Pınar Gültekin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Reha Özcan Serdar Ortaç Merve Boluğur Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç İrfan Buz Okan Buruk Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Anne Muğla Beşiktaş Kurban Bayramı
Şu an buradasınız: Ayasofya Meydanı'na cemaat için hasır seriliyor - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.7.2020 18:09:36. #1.15#
title