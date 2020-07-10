Ayasofya kararını vatandaşlar sevinçle karşıladı Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararını vatandaşlar tekbirlerle ve Türk bayrağı açarak sevinçle karşıladı.

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararını vatandaşlar tekbirlerle ve Türk bayrağı açarak sevinçle karşıladı.

Danıştay 10. Dairesi İstanbul'un simgeleri arasında yer alan Ayasofya'yı müze yapan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Kararın ardından Ayasofya önünde toplanan vatandaşlar, tekbirler getirerek kararı sevinçle karşıladı. Ayasofya önünde toplanan vatandaşlar dualar ederken, bazı vatandaşlar ise Türk bayrağı açtı.

(İHA)

Kaynak: İHA