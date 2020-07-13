Ayasofya Kararını Uzmanlar Nasıl Değerlendiriyor?
Johns Hopkins Üniversitesi'nden Lisel Hintz, Türkiye'de şu anki ekonomik duruma da dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi olarak gerçekleştirilmesi kolay ancak maliyeti yüksek olmayan Ayasofya gibi konuları kullanarak destek toplamaya çalıştığı" görüşünü dile getirdi.
13.07.2020 10:44 | Son Güncelleme: 13.07.2020 10:49
Johns Hopkins Üniversitesi'nden Lisel Hintz, Türkiye'de şu anki ekonomik duruma da dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi olarak gerçekleştirilmesi kolay ancak maliyeti yüksek olmayan Ayasofya gibi konuları kullanarak destek toplamaya çalıştığı" görüşünü dile getirdi
Kaynak: DailyMotion.com