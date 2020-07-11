AYASOFYA KARARI SONRASI İSTANBUL'DA CAMİLERDE ŞÜKÜR DUASI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Ayasofya, 86 yıl sonra cami olarak ibadete açıldı. İlk namaz 24 Temmuz cuma günü kılınacak.

AYASOFYA KARARI SONRASI İSTANBUL'DA CAMİLERDE ŞÜKÜR DUASI

AYASOFYA kararının ardından AK Parti Gençlik Kolları 81 ilde sabah namazı sonrası şükür duası programı düzenledi.

AYASOFYA KARARI SONRASI İSTANBUL'DA CAMİLERDE ŞÜKÜR DUASI
11.07.2020 07:13 | Son Güncelleme: 11.07.2020 07:30
AYASOFYA kararının ardından AK Parti Gençlik Kolları 81 ilde sabah namazı sonrası şükür duası programı düzenledi. İstanbul'da da camilerde sabah namazının ardından şükür duaları edildi.

Danıştay'ın 1934'teki Bakanlar Kurulu'nca Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesinin ardından AK Parti Gençlik Kolları 81 ilde sabah namazı sonrası şükür duası programı düzenledi. İstanbul'da da Fatih ve Büyük Çamlıca camilerinde sabah namazının ardından şükür duaları edildi.

Ak Parti teşkilat üyeleriyle birlikte Fatih Camii'ne gelerek sabah namazını kılan ve Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Ak Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş de beraberindeki gençlerle şükür duası etti. Ak Partili Büyükgümüş, daha sonra Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti.Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin önünde açıklama yapan Büyükgümüş partisinin organizasyonu ile ilgili, "Türkiye'nin 81 ilinde AK Parti Gençlik Kolları büyük bir coşkuyla, neşeyle sabah namazına katıldılar ve namazın ardından şükür duasında bulundular. Biz de burada Fatih Camii'nde Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'nin türbesinin önünde buluştuk sizlerle beraber. Biz de burada şükür dualarımızda bulunduk" dedi.

TARİHİMİZİN ÖNEMLİ ANLARINDAN BİRİNİ GERİDE BIRAKACAĞIZBüyükgümüş kararla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: "Hakikaten yüz yıla yakın bir süredir milletimizin içinde buruk bir acı, kalbini sıkıştıran bir durumdu Ayasofya'nın müze olarak vatandaşlarımızla buluşması. Dün alınan kararla hem Danıştay ilgili dairesinin hem de buna istinaden Sayın Cumhurbaşkanımızın yayınlamış olduğu kararname ile Ayasofya yeniden asıl cami statüsüne geri dönmüş oldu. İnşallah 24 Temmuz'da Ayasofya ibadete açılacak. ve biz tarihimizin önemli anlarından birini daha geride bırakacağız."

DÜN MESELEYE SON NOKTA KOYULMUŞ OLDUBüyükgümüş, sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız dün büyük, muhteşem bir konuşma gerçekleştirdi. Tafsilatıyla meseleye tüm açılardan beyanlarda bulundu. Bizim açımızdan Ayasofya'nın ne denli bir milli egemenlik meselesi olduğu, fethin İstanbul'daki en önemli sembolü olduğunu vurguladı. ve bundan sonrada tüm insanlık için Ayasofya'nın abidevi bir mimari eser olarak ama aynı zamanda cami fonksiyonuyla hizmet edeceğini vurguladı. Ben başta Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Tüm teşkilatlarımız da beraber eğer onun kararlı iradesi olmasaydı süreç bu noktaya gelemezdi. Zira süreç boyunca işte olmazdı, öyleydi, böyleydi kamuoyu çok açıklama gördü. Ama hem dünyada olup bitenler açısından hem Türkiye'de olup bitenler açısından dün meseleye son nokta koyulmuş oldu. Şimdi bundan sonra özellikle biz gençlere düşen her vaktinde Ayasofya'yı gereğince şenlendirebilmek, orada ümmetin atan kalbini hissedebilmek. İnşallah 24 Temmuz'dan itibaren de bu mümkün olacak. ve inanıyorum ki, ben dün Sayın Cumhurbaşkanımızın da konuşmalarında vurguladığı gibi, İnşallah Ayasofya'nın 24 Temmuz'da yeniden ümmet ile buluşması, yeniden milletimizle buluşması, yeniden ezanla, yeniden Allah'u Ekber nidalarıyla buluşması; inşallah Mescid-i Aksa'nın da bu anlamda özgürlüğüne bir işaret fişeği olacak. İnşallah 24 Temmuz'dan itibaren Ayasofya'nın kapılarını ibadete açması ile birlikte o caminin kubbelerinden yükselecek olan tüm mana ile birlikte hiçbir şey İslam dünyasında eskisi gibi olmayacak. Bizler başka bir anlamı, bizler başka bir manayı kuşanacağız ve inşallah geleceğe çok daha güçlü bir şekilde emin adımlarla hazırlanacağız. Ben buradan sizlerin aracılığıyla tüm kamuoyuna tekrar bu hadiseden duyduğumuz memnuniyeti iletiyorum. Türkiye'nin 81 ilinde camilerde bir araya gelerek şükür dualarında bulunan tüm kardeşlerimin dualarına katılıyor Rabbimden dergahı izzetinde kabul etmesini diliyorum"

- İstanbul

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi Güncel
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim Güncel
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti Ekonomi
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi Dünya
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor Magazin
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti Politika
Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Ayasofya Camii'nin halılarının masrafını Cumhurbaşkanı Erdoğan mı karşıladı? Tarihçi isim onu işaret etti
Ayasofya Camii'nin halılarının masrafını Cumhurbaşkanı Erdoğan mı karşıladı? Tarihçi isim onu işaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
Ayasofya'nın yeniden cami olmasına dünyadan destek yağdı
Ayasofya'nın yeniden cami olmasına dünyadan destek yağdı
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasına haciz geldi
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasına haciz geldi
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Ersun Yanal, Alanyaspor'un başına geçecek
Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Ersun Yanal, Alanyaspor'un başına geçecek
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den 'Pişman mısınız?' sorusuna tepki çeken yanıt
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Galatasaraylı Mariano'ya Atletico Mineiro talip oldu
Galatasaraylı Mariano'ya Atletico Mineiro talip oldu
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fatih Sultan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Sezen Aksu Cem Yılmaz Bergüzar Korel
Spor Tamer Tuna Bülent Uygun Hikmet Karaman Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Temmuz Antalya Ayasofya
Şu an buradasınız: AYASOFYA KARARI SONRASI İSTANBUL'DA CAMİLERDE ŞÜKÜR DUASI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 08:13:41. #1.14#
title