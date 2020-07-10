Ayasofya kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı
AYASOFYA'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
10.07.2020 18:10 | Son Güncelleme: 10.07.2020 18:50
AYASOFYA'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Kararda, Ayasofya Camisi'nin müzeye çevrilmesi hakkındaki 1934 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın Danıştay 10'uncu Dairesi'nin kararıyla iptal edildiği anımsatıldı. Ayasofya Camisi'nin yönetiminin 22-06-1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 35'inci maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verildiği belirtildi.
Kaynak: DHA