Ayasofya kararı nedeniyle vatandaşlar konvoy yaptı
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FLASH HABER: Ayasofya, 86 yıl sonra cami olarak ibadete açıldı. İlk namaz 24 Temmuz cuma günü kılınacak.

Ayasofya kararı nedeniyle vatandaşlar konvoy yaptı

Karaman Sivil Toplum Platformu üyeleri, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması kararı dolayısıyla konvoy yaptı.

11.07.2020 02:43 | Son Güncelleme: 11.07.2020 03:21

Karaman Sivil Toplum Platformu üyeleri, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması kararı dolayısıyla konvoy yaptı.

Karaman Tren Garı önünde bir araya gelen üyeler, araçları ile konvoy oluşturarak, şehir merkezinde tur attı. Araçta bulunanlar ellerinde Türk bayrakları ile alkışlar tutarak Ayasofya'nın ibadete açılması kararını kutladı.

Platforma Başkanı Yunus Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ayasofya Camisi'nin özgürlüğe kavuştuğunu görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

"Allah'a ne kadar şükretsek azdır" diyen Özdemir, "Yıllardır var olan ümidimiz, hayalimiz bugün nihayete erdi. Allah'a şükrediyoruz. Ayasofya Camisi asli hürriyetine kavuştu, tekrar ibadete açıldı. Bütün Müslümanlar, İslam alemi hatta bütün insanlık için gerçekten çok önemli bir karardır. Allah'a sonsuz şükürler olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Ayasofya kararı nedeniyle vatandaşlar konvoy yaptı

Kaynak: AA

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