Ayasofya için yargı yolunu ilk açan Başkan konuştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Danıştay'tan Ayasofya için 86 yıl sonra tarihi karar! Cami olarak kullanılabilecek

Ayasofya için yargı yolunu ilk açan Başkan konuştu

15 yıl önce Danıştay'a başvurarak Ayasofya'nın ibadete açılması için süreci başlatan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin kurucu başkanı 75 yaşındaki İsmail Kandemir, Danıştay'ın Ayasofya kararını sevinçle karşıladığını dile getirdi.

Ayasofya için yargı yolunu ilk açan Başkan konuştu
10.07.2020 17:18 | Son Güncelleme: 10.07.2020 17:21

15 yıl önce Danıştay'a başvurarak Ayasofya'nın ibadete açılması için süreci başlatan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin kurucu başkanı 75 yaşındaki İsmail Kandemir, Danıştay'ın Ayasofya kararını sevinçle karşıladığını dile getirdi. Ayasofya'da ilk namaza gideceğini belirten Kandemir, "Bundan sonraki davamız Atina'da Fatih Sultan Mehmet'in kazandırdığı vakıf eserlerinin aslına, cami statüsüne kavuşması"dedi.

Danıştay 10. Dairesi, 86 yıl önce Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrilen Ayasofya'nın yeniden cami olması için açılan davada hükmünü verdi. Ayasofya'nın 1934 yılında bakanlar kurulu kararı ile müze statüsü kazanmasını hukuki bulmayan Danıştay, Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya'yı cami olarak halka bıraktığını ve cami olarak kullanılması gerektiğine hükmetti.

Bursa'da yaşayan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin kurucu başkanı İsmail Kandemir, 26 yıldır Ayasofya'nın cami olması için hukuki mücadele verdiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye ve Devlet Bahçeli beyefendi başta olmak üzere emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Bu karardan çok memnunum. Çok sevindim. Bundan sonraki davamız, Yunanistan'da Fatih Sultan Mehmet'in Cami Vakfı olan kazandırdığı eserlerin Atina'da cami statüsüne kavuşmasını, Müslümanların bundan faydalanmasını istiyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz. Ayasofya'da ilk namaza gideceğiz. Bu süreçten sonra işlemlerin hızlandırılarak gerekenin yapılmasını istiyoruz. Arkadaşlar kararı getiriyor. Elden verilecek. Bizde bundan sonra caminin faaliyete geçmesi için çalışacağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hayırlı olsun' diyerek Ayasofya'da ibadetin önünü açan kararnameyi imzaladı Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hayırlı olsun" diyerek Ayasofya'da ibadetin önünü açan kararnameyi imzaladı
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 3. Sayfa
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için 'Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun' uyarısı Sağlık
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı Magazin
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Son Dakika: Ayasofya'da ibadet yolu açıldı! Bakanlar Kurulu'nun 1934 tarihli müze kararı iptal edildi Güncel
Son Dakika: Ayasofya'da ibadet yolu açıldı! Bakanlar Kurulu'nun 1934 tarihli müze kararı iptal edildi
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir Dünya
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te millete seslenecek
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te millete seslenecek
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı
Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı
18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı
Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı
Okan Buruk'tan Manchester United yorumu: Galatasaray'la elediğimizde imkansız diyorlardı, favoriyle eşleştik
Okan Buruk'tan Manchester United yorumu: Galatasaray'la elediğimizde imkansız diyorlardı, favoriyle eşleştik
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak
Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, çakarlı araçla emniyet şeridini ihlal etti
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, çakarlı araçla emniyet şeridini ihlal etti
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
Danıştay'ın müze kararını iptal etmesiyle Ayasofya önünde 'Ya Allah Bismillah Allahu Ekber' sesleri yükseldi
Danıştay'ın müze kararını iptal etmesiyle Ayasofya önünde "Ya Allah Bismillah Allahu Ekber" sesleri yükseldi
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Ersun Yanal, Alanyaspor'un başına geçecek
Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Ersun Yanal, Alanyaspor'un başına geçecek
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Hüseyin Filiz Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Alişan Ebru Gündeş Demet Özdemir
Spor Ali Koç Podolski Tamer Tuna Fernando Muslera Robert Prosinecki
Daha Fazla Bakan Temmuz Sakarya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Ayasofya için yargı yolunu ilk açan Başkan konuştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 17:22:58. #1.14#
title