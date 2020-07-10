Ayasofya için dava açan derneğin avukatı Karaman, Danıştay kararını değerlendirdi Açıklaması
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Ayasofya için dava açan derneğin avukatı Karaman, Danıştay kararını değerlendirdi Açıklaması

Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay'a dava açan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneğinin avukatı Selami Karaman, Danıştay 10.

Ayasofya için dava açan derneğin avukatı Karaman, Danıştay kararını değerlendirdi Açıklaması
10.07.2020 17:27 | Son Güncelleme: 10.07.2020 17:32

Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay'a dava açan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneğinin avukatı Selami Karaman, Danıştay 10. Dairesinin söz konusu kararı iptal ettiğini hatırlatarak, bugünden itibaren Ayasofya Camisi'nin hukuki statüsünün müze olmaktan çıktığını, cami olarak millete hizmet vereceğini belirtti.

Davacı Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneğinin avukatı Karaman, Danıştay binası önünde, Danıştay 10. Dairesinin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesine ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Karaman, dava kapsamında 2 Temmuz'da duruşma yapıldığını hatırlattı.

Dairenin, kararı kendilerine tebliğ ettiğini bildiren Karaman, Danıştay 10. Dairesinin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararını iptal ettiğini vurguladı.

Karaman, "Bugünden itibaren Ayasofya Camisi'nin hukuki statüsü müze olmaktan çıkmış ve cami olarak bundan sonra milletimize hizmet verecektir." ifadesini kullandı.

Bir soru üzerine Karaman, Ayasofya Camisi'nin mülkiyetinin Fatih Sultan Mehmet Vakfına ait olduğunu, Danıştay 10. Dairesinin de gerekçesinde, vakfeden kişi olarak Fatih Sultan Mehmet'in iradesi doğrultusunda cami olarak kullanılması gerektiğini, cami dışında kullanılmasının mümkün olmadığını, bunun mülkiyet hukukunu, kurallarını ihlal ettiğini belirttiğini aktardı.

"Ayasofya'da mozaiklerin bulunmasının namaz kılınmaya uygun olmadığı" kaydedilerek, "nasıl bir düzenleme yapılacağının" sorulması üzerine Karaman, devletin bununla ilgili tedbirleri alacağını söyledi.

"Ayasofya Camisi'nin cami vasfıyla hizmet etmesi gerektiğini düşünüyorum"

Selami Karaman, Fatih Sultan Mehmet'in de İstanbul'u fethettikten sonra Ayasofya'daki mozaiklere, Hristiyan inancına ait görsellere dokunmadığını, bunların bugüne kadar taşındığını, devletin tarihi hassasiyeti dikkate alacağını düşündüğünü vurguladı.

"Ayasofya'nın ne zaman ibadete açılacağının" sorulması üzerine Karaman, şunları kaydetti:

"İdari Yargılama Usulü Kanunu gereğince mahkeme kararlarının 30 günlük süre içerisinde idare tarafından uygulanması gerekiyor. Ben bu süre içinde kararın uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Bu 30 günlük süre idare hukukunda idareye tanınmış bir hak değildir, birinci gün uygulanabiliyorsa kararın birinci gün uygulanması gerekiyor. Bugünden tezi yok veya yarın itibarıyla Ayasofya Camisi'nin cami vasfıyla hizmet etmesi, bu şekilde hizmet etmesi gerektiğini düşünüyorum."

Kaynak: AA

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