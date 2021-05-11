Ayasofya-i Kebir Camisi önünde Filistinli Müslümanlara destek programı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ayasofya-i Kebir Camisi önünde Filistinli Müslümanlara destek programı

Ayasofya-i Kebir Camisi önünde Filistinli Müslümanlara destek programı
Anadolu Ajansı / Mehmet Kara - Haberler | Güncel

İstanbul Platformunca Ayasofya-i Kebir Camisi önünde sabah namazının ardından düzenlenen programda, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali protesto edildi ve Filistinli Müslümanlara destek çağrısında bulunuldu.

İstanbul Platformunca Ayasofya-i Kebir Camisi önünde sabah namazının ardından düzenlenen programda, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali protesto edildi ve Filistinli Müslümanlara destek çağrısında bulunuldu.

Platform adına konuşan Muhammed Fesih Kaya, 86 yıl aradan sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camisi'nde İsrail'in zilleti ve Müslümanların izzetli davranışı için bir araya geldiklerini söyledi.

İslam coğrafyasının zor zamanlardan geçtiğini belirten Kaya, "Fert olarak baktığımızda aciz durumdayız belki ama Allah bu durumları insanlar arasında dönüp dolaştırmaktadır. İsrail'in zulmü kemale ermiştir. Onlar bugünden itibaren kaybedecek biz Müslümanlar kazanacağız. Şüphesiz ki izzet Allah'ın, Resulu'nun ve onlara iman etmiş müminlerin yanındadır. Biz müminiz, velimiz sadece Allah'tır. " dedi.

İsrail'in işgaline son verilmesi için her Müslümanın üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade eden Kaya, "Elimizden geleni yapmakla mükellefiz. Sonuç Allah'a aittir. O yüzden ellerimizi açacak ve Rabb'imize yalvaracağız. Niyazımız odur ki Filistin'i galip, işgal devleti İsrail'i yerle yeksan etsin inşallah. "diye konuştu.

Platform adına söz alan Ramazan Kayan da İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin sona ermesi ve Müslümanların birlikte hareket edebilmesi için çağrı yaparak, dua etti.

Grup sık sık tekbir getirerek, İsrail aleyhine slogan attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını değerlendirdi Açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını değerlendirdi Açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail çağrısı: BM girişimlerini derhal başlat
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail çağrısı: BM girişimlerini derhal başlat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs diplomasisi! Kuveyt Emiri ve Ürdün Kralı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs diplomasisi! Kuveyt Emiri ve Ürdün Kralı ile görüştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Serdar Ortaç Burak Sergen Hakan Sabancı
Spor Mesut Özil Arda Turan Samet Aybaba Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ayasofya-i Kebir Camisi önünde Filistinli Müslümanlara destek programı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 06:24:59. #1.14#

title