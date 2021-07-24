Ayasofya-i Kebir Camisi'nin ibadete açılmasının yıl dönümünde ziyaretçi akını
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Ayasofya-i Kebir Camisi'nin ibadete açılmasının yıl dönümünde ziyaretçi akını

Ayasofya-i Kebir Camisi'nin ibadete açılmasının yıl dönümünde ziyaretçi akını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ayasofya-i Kebir Camisi'nde 86 yıl aradan sonra tekrar ibadete açılmasının 1'inci yıl dönümünde ziyaretçi akını yaşandı.

Ayasofya-i Kebir Camisi'nde 86 yıl aradan sonra tekrar ibadete açılmasının 1'inci yıl dönümünde ziyaretçi akını yaşandı. Yerli ve yabancı turistler Ayasofya-i Kebir Camii girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.

86 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ilk cuma namazını kıldırmasıyla birlikte Ayasofya-i Kebir Camisi'nin ibadete açılmasının üzerinden bir yıl geçti. Bir yıl önce binlerce kişinin katılımıyla ilk cuma namazının kılındığı Ayasofya-i Kebir Camisi'nin yeniden ibadete açılmasının ilk yıl dönümünde de ziyaretçilerin ilgisi yoğundu.

Pek çok yerli ve yabancı turist içeri girebilmek için kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ekipleri tarafından Ayasofya-i Kebir Camisi'ne gelen ziyaretçilere maske ve mesafe kuralı hatırlatıldı. Gruplar halinde içeri alınan ziyaretçiler camiinin ibadete açılmasının yıl dönümünde de namazlarını kıldı.

Babasıyla birlikte Ayasofya-i Kebir Camisi'ne ziyarete gelen Barış Yıldız, "Çok mutluyuz, çok huzurluyuz. Kalabalığı görüyorsunuz. Keyifle gelmek isteğimiz yerlerden birisiydi. Birkaç defa geldik ama bugün başka bir huzurla ve heyecanla geldik. Bugün babamla birlikte geldim, ona da nasip olsun diye onu da getirdim. Çok sevinçliyiz" dedi.

86 yıl aradan sonra geçen yıl 24 Temmuz 2020 tarihinde ibadete açılan Ayasofya Kebir Şerifi Camisi'ni 1 yılda 3 milyondan fazla kişi ziyaret etti. - İSTANBUL

Ayasofya-i Kebir Camisi'nin ibadete açılmasının yıl dönümünde ziyaretçi akını
Ayasofya-i Kebir Camisi'nin ibadete açılmasının yıl dönümünde ziyaretçi akını
Ayasofya-i Kebir Camisi'nin ibadete açılmasının yıl dönümünde ziyaretçi akını
Ayasofya-i Kebir Camisi'nin ibadete açılmasının yıl dönümünde ziyaretçi akını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ayasofya-i Kebir Camisi'nin ibadete açılmasının yıl dönümünde ziyaretçi akını - Haberler
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