Ayasofya-i Kebir Camisi'nde açılış hazırlıkları sürüyor
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde son hazırlıkları inceledi.
24.07.2020 00:52 | Son Güncelleme: 24.07.2020 00:57
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde son hazırlıkları inceledi.
Vali Yerlikaya ile Emniyet Müdürü Aktaş, 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Camisi'ne geldi.
Yerlikaya ile Aktaş son hazırlıkları inceledi.
Polis ekipleri yaptığı anonsla, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultan Ahmet Camisi çevresinde bulunan vatandaşların güvenlik önlemleri kapsamında alanı boşaltmasını istedi.
Anonsun ardından vatandaşlar alanı boşalttı.
Kaynak: AA