Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılması dolayısıyla vatandaşlara ikram Havza'da, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra cuma namazıyla ibadete açılması dolayısıyla vatandaşlara şerbet ve tatlı dağıtıldı.

Havza'da, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra cuma namazıyla ibadete açılması dolayısıyla vatandaşlara şerbet ve tatlı dağıtıldı. Ayasofya-i Kebir Camii'nin Şerifin tekrara ibadete açılması dolayısıyla Havza Belediyesi tarafından Kevser Camisi'nde cuma namazının ardından vatandaşlara şerbet ikram edildi. Şerbet dağıtımına Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan da katıldı. Özdemir, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Böylece fetih hakkı olan Ayasofya aslına rücu etmiş, İstanbul'un fatihi Sultan Mehmet Han'ın vasiyeti yerine gelmiştir. Bugünleri bizlere gösteren, bir duamızı daha gerçeğe dönüştüren Rabb'imize hamd ediyoruz." dedi. Ömer Faruk Çörekçioğlu ise Yeni Mescit Camisi'nde cuma namazı sonrası vatandaşlara tatlı ikram ederek, sevincini paylaştı. Kaynak: AA