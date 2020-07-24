Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılışına tanıklık eden vatandaşlar sevinçlerini paylaştı 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk cuma namazını kılan vatandaşlar, bu tarihi anda yaşadıkları duyguları ve sevinçlerini paylaştı.

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk cuma namazını kılan vatandaşlar, bu tarihi anda yaşadıkları duyguları ve sevinçlerini paylaştı.

İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen 7'den 70'e binlerce vatandaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde namaz kılmak için belirlenen alanları doldurdu. 86 yıl sonra ibadete açılan camide tarihi anlara tanıklık eden vatandaşlar, yaşadıkları duyguları anlattı.

Öte yandan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk cuma namazını kılmak için şehir dışından gelen vatandaşlar da memleketlerine dönmeye başladı.

Camide namazlarını kılan ve ziyaretlerini tamamlayan vatandaşlar, İETT otobüsleriyle tekrar ilk geldikleri nokta olan Yenikapı Etkinlik Alanı'na ulaştı. Tarihi ana tanıklık eden vatandaşlar, geldikleri otobüslerle şehirlerine hareket etti.

İlk namaza katılmak için Bursa İnegöl'den dün gece gelen bedensel engelli Hasan Basri Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tarif edilemez duygular yaşıyorum. Yıllar sonra ilk kez Ayasofya'da namaz kılmak benim için çok anlamlı oldu." dedi.

Bayraktar'ın tekerlekli sandalyesini süren yakını Osman Şentürk de bu özel güne tanıklık etmek için Bursa'dan geldiklerini söyleyerek, "Ayasofya, inşallah sonsuza kadar kapatılmadan ibadethane olarak kalır. Namazımızı kıldık, inşallah Allah kabul eder. Sebep olan herkesten Allah razı olsun. diye konuştu.

"Duygularımı anlatamayacak kadar mutluyum"

Eşiyle ilk namaza katılmanın heyecanını yaşayan Mehmet Selim Yılmaz ise Ayasofya'nın ibadete açılışı için Ankara'dan geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Erbakan Hocanın ruhu şad olsun. Yine onun talebelerine nasip oldu. Bugün duygularımı anlatamayacak kadar mutluyum. Namaza katıldık. 'Bayrak düştüğü yerden kalkar.' diyorlar ya bayrak Allah'ın izni ve inayetiyle buradan kalkacak ve güçlenecek inşallah. Biz müze iken Erbakan hocayla çok geldik. Çok üzülmüştük. Allah'a hamdolsun, sabredince veriyor. Müminler sabretsinler zafer İslam'dadır."

Yılmaz'ın eşi Fatma Yılmaz da kadınlar için ayrılan bölümde namaz kıldığını ve duygu dolu anlar yaşadığını dile getirerek, "Mükemmeldi, çok güzeldi gerçekten. Namazımı kılarken sürekli ağladım. Müze statüsündeyken son geldiğimde bağrımın yandığını hissetmiştim. Bugün açıldığına şükrettim. İslam aleminin yükselişi, birliği ve beraberliği için sürekli dua ettim. Erdoğan duaya başlayınca millet ayağa kalktı, herkes tekbir getirmeye başladı. Biz de ayağa kalktık. Rabb'ime şükrediyorum, bizi böyle bir ana şahit tuttu." ifadelerini kullandı.

"Muhteşemdi, rüya gibiydi"

Malatyalı Hacı Bayram Öner ise bu şerefli güne tanıklık etmek için Ankara'dan geldiğini söyledi.

Ayasofya'nın ibadete açılmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Öner, "Rabb'im bugünü nasip etti çok şükür. Bu millete böyle bir gün lazımdı. Namaza katıldım, muhteşemdi, rüyada gibiydik. Daha önce üzülerek ziyaret etmiştim. Şimdi isteyerek, canı gönülden, bütün kalbimizle ruhumuzla katıldık. İçeri giremedim ama başka bir vakit ziyarete geleceğim." diye konuştu.

Türkiye'de üniversite okuyan Endonezyalı iki arkadaş da ilk cuma namazına katıldıklarını belirterek, mutluluklarını dile getirdi.

Kaynak: AA