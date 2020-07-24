Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılışına gelen vatandaşlar duygularını anlattı
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Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılışına gelen vatandaşlar duygularını anlattı

Kılınan cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın eden vatandaşlar, duygularını dile getirdi.

Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılışına gelen vatandaşlar duygularını anlattı
24.07.2020 15:17 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:20

Kılınan cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın eden vatandaşlar, duygularını dile getirdi.

Tarihi ana tanıklık etmek isteyen 7'den 70'e birçok vatandaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk cuma namazı için belirlenen alanları doldurdu.

İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından açılış için gelen vatandaşlar, caminin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Açılışa kurbanlık koç getirdiler

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılış programına ailesi ile Yenibosna'dan gelen Adnan Bilkay, Ayasofya'nın 86 yıl sonra cami olarak tekrar açılmasına çok sevindiklerini söyledi.

Yanlarında kurbanlık koç getirdiklerini dile getiren Bilkay, "Allah rızası için getirdik. Gönlümüzden koptu. Burada kesmek istiyoruz. Kesemezsek Yenibosna'da keseceğiz. Koçu kestikten sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Burada birilerini bulabilirsek dağıtacağız. Yoksa oturduğumuz yerde dağıtacağız." diye konuştu.

Adnan Bilkay ve kardeşi Seyfettin Bilkay, koçu kesecek kasap bulabilmek için Ayasofya Meydanı'ndan ayrıldı.

Bursa Alpler Geleneksel Okçuluk Kulübü Derneği üyeleri de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne, özel kıyafetlerini giyerek geldi.

Dernek üyelerinden Şakir Turan, ilk cuma namazını kılmak için alana girmeye çalıştıklarını ancak yoğunluk nedeniyle içeriye giremediklerini ifade etti.

"İşinizi, gücünüzü bırakıp buraya gelin"

Senegalli Ebubekir Abdo ise İstanbul'da yaşadığını ve saat satarak geçimini sağladığını ifade etti.

Cuma namazını kılmak için Ayasofya-i Kebir Camii'ne geldiğini belirten Abdo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini dile getirdi.

Abdo, vatandaşlara, "İşinizi, gücünüzü bırakıp buraya gelin." çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Manşet

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