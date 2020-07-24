Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılışı Endonezya basınında geniş yer buldu
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Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılışı Endonezya basınında geniş yer buldu

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına Endonezya basınında geniş yer verildi.

Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılışı Endonezya basınında geniş yer buldu
24.07.2020 16:55 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:58

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına Endonezya basınında geniş yer verildi.

Endonezya haber ajansı Antara, "Ayasofya, Müslümanları ilk cuma namazıyla karşıladı" başlığını attığı haberde, müzeye dönüştürülmesinden 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazı olmasını öne çıkardı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yerli ve yabancı turistler için Türkiye'deki önemli turistik alanlardan biri olduğu vurgulanan haberde, okuyuculara Ayasofya tarihine ilişkin de kısa bilgi verildi.

Metro TV kanalının "Ayasofya'da ilk cuma namazı" başlıklı haberinde, "ilk cuma namazı için binlerce Müslüman'ın erken saatlerde bölgeye akın ettiği" belirtildi.

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya-i Kebir Camii'nin herkese açık olduğu açıklamaları da aktarıldı.

"Ayasofya'daki ilk cuma namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldı" manşeti atan Kompas gazetesi de birçok ülkeden gelen eleştirilere karşın Ayasofya'nın tekrar cami olarak ibadete açıldığını yazdı.

Ayasofya'da alınan geniş güvenlik önlemlerine de değinilen haberde, yapı içerisindeki fresklerin perde ile kapatılacağı ve zarar görmeyeceği bilgisi paylaşıldı.

Republika, canlı yayın linki paylaştı

Republika gazetesi, Ayasofya'nın, 86 yıllık uzun bir aradan yeniden ibadete açıldığının vurguladığı haberinde, takipçilerine kendi internet sitesi üzerinden ilk cuma namazının canlı yayın linkini paylaştı.

Ayasofya'da ilk cuma namazını kılabilmek için binlerce kişinin bölgede toplandığını aktaran Tempo gazetesi de tarihi yapının ziyaretçilere açık kalacağını ve yapı içerisindeki eserlerin korunacağını aktardı.

Kaynak: AA

Manşet

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