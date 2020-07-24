Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılış heyecanına yurt dışından gelerek tanıklık ettiler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz! Canlı olarak aktarıyoruz...

Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılış heyecanına yurt dışından gelerek tanıklık ettiler

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde namaz kılmak için dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlar, tarihi bir güne tanıklık etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılış heyecanına yurt dışından gelerek tanıklık ettiler
24.07.2020 14:19 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:24

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde namaz kılmak için dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlar, tarihi bir güne tanıklık etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kılınan cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne, yurt içinden ve dışından çok sayıda kişi geldi.

Hindistan'dan gelen Gohari Imam, bugün Ayasofya'da namaz kılmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Imam, "Bugün sadece Türkler için değil tüm Müslümanlar için önemli bir gün. Dünyadaki bütün Müslüman toplulukları için son derece önemli. Ben de ayrıca tarihe şahitlik etmiş oluyorum. 20-30 yıl sonra bunu akrabalarıma ve arkadaşlarıma anlatacağım." ifadelerini kullandı.

Çadlı Muhammed Nur, arkadaşlarıyla namaz kılıp dua edeceğini belirterek, "Bugün gerçekten güzel ve önemli bir gün. İslam alemi için çok önemli. Burada olduğum için mutluyum." dedi.

Pakistanlı Mehmet Refik de "Camiyi açtığı için Allah Erdoğan'dan razı olsun. Allah bütün Müslümanlardan razı olsun." şeklinde konuştu.

Kadınlar bölümünde cuma namazı için saf tutan Somali asıllı ABD'li Sai Serrah da çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Burada namaz kılmak için Amerika'dan geldiklerini anlatan Sai Serrah, "Çocuklarımla ve eşimle birlikte geldim. Bugün mükemmel bir gün. Bundan ötürü gurur duyuyorum, çok onurluyum. Burada toplanmak, bir araya gelmek çok önemli. ve burada olduğum için çok heyecanlıyım. Çocuklarım ve eşimle birlikte geldim." ifadelerini kullandı.

Kazakistanlı Abdulvahap Öztürk de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde namaz kılacakları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Kazakistan'dan gelirken, Ayasofya'nın bugün ibadete açılacağını bilmiyorduk. Annem ve oğlumla geldik. Burada namaz kılmak bize de nasip oldu." diye konuştu.

Pakistanlı Ömer Safr ise bunun tarihi bir an olduğunu belirterek, "Ayasofya'da cuma namazı kılacağım. Bu ayrıca Müslümanları bir araya getirmek için çok teşvik edici. Benim için unutulmayacak bir gün." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu Magazin
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş Magazin
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı Güncel
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı
Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı Magazin
Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor Yaşam
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım Magazin
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Eskişehir'de arpa, yulaf ve buğday üreticisi bu yılki hasattan umduğunu bulamadı
Eskişehir'de arpa, yulaf ve buğday üreticisi bu yılki hasattan umduğunu bulamadı
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde kılıçla hutbe okudu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde kılıçla hutbe okudu
Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı
Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Elektrikte 'Yeşil Tarife' uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
Elektrikte "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
Son Dakika: Rusya, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu
Son Dakika: Rusya, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı
Anayasa Mahkemesi'nden gece alkol satışıyla ilgili ezber bozan karar: Esnafa tuzak kurulmaz
Anayasa Mahkemesi'nden gece alkol satışıyla ilgili ezber bozan karar: Esnafa tuzak kurulmaz
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'le anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'le anlaşma sağladı
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazı vatandaşların arasında kıldı
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazı vatandaşların arasında kıldı
Ayasofya Camii civarındaki kalabalık havadan görüntülendi! On binler akın etti
Ayasofya Camii civarındaki kalabalık havadan görüntülendi! On binler akın etti
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Juventus, deplasmanda Udinese'ye 2-1 yenildi
Juventus, deplasmanda Udinese'ye 2-1 yenildi
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Burak Yılmaz'la anlaşan Lille, G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı da transfer etmek istiyor
Burak Yılmaz'la anlaşan Lille, G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı da transfer etmek istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Deniz Seki Ozan Güven Hande Erçel Öztürk Serengil
Spor Falcao İrfan Buz Fatih Terim Aziz Yıldırım Tahir Karapınar
Daha Fazla Cuma Haziran Ayasofya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılış heyecanına yurt dışından gelerek tanıklık ettiler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 14:57:39. #1.14#
title