Ayasofya-i Kebir Camii'nde bacağı parmaklığa sıkışan çocuk kurtarıldı
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde bacağı ahşap parmaklığa sıkışan çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı.
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde bacağı ahşap parmaklığa sıkışan çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, yakınlarıyla camiye gelen 6 yaşındaki kız çocuğunun bacağı ahşap parmaklığa sıkıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle kurtarılan ve sağlık durumu iyi olan çocuk yakınlarına teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız