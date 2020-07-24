Ayasofya-i Kebir Camii açılışına gelenler Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni ziyaret ediyor
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Ayasofya-i Kebir Camii açılışına gelenler Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni ziyaret ediyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı için gelen vatandaşlar, Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde yoğunluk oluşturuyor.

Ayasofya-i Kebir Camii açılışına gelenler Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni ziyaret ediyor
24.07.2020 12:15 | Son Güncelleme: 24.07.2020 12:57

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı için gelen vatandaşlar, Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde yoğunluk oluşturuyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, bugün kılınacak cuma namazıyla 86 yıl aranın ardından yeniden ibadete açılıyor.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve İstanbul genelinden Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne cuma namazı için gelen vatandaşların önceki durağı, Fatih Camisi ve Fatih Sultan Mehmet Türbesi oldu.

Vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamındaki önlemlerle içeriye alındı.

İçeride ve pencere önünden dua eden vatandaşlar daha sonra türbeden ayrılarak cuma namazının kılınacağı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gitti.

Kaynak: AA

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