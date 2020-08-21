Ayasofya-i Kebir Cami 'nin Hatipleri Gebze'ye geliyor Gebze Belediyesi'nin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Ayasofya-i Kebir Cami-i İmam Hatipleri'nden Kurra Hafız Ferruh Muştuer ve Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu Gebzelilere Kuran'ı Kerim ziyafeti yaşatacak.

Gebze Belediyesi'nin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Ayasofya-i Kebir Cami-i İmam Hatipleri'nden Kurra Hafız Ferruh Muştuer ve Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu Gebzelilere Kuran'ı Kerim ziyafeti yaşatacak.

Gebze Belediyesi'nin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Pazar Günü Eskihisar Kalesinin manevi ortamında Kur'an-ı Kerim ziyafeti yaşatacak. Ayasofya-i Kebir Cami-i Hatibi,2015 Yılı Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Dünya birincisi Kurra Hafız Ferruh Muştuer, Ayasofya-i Kebir Cami-i Hatibi,2009 Yılı Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Dünya birincisi Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu, Büyük Çamlıca Cami-i İmam Hatibi Kurra Hafız İshak Danış, 2002-2007 ve 2010 Yılları Kuran'ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Türkiye birincisi Mustafa Özyılmaz, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması üçüncüsü Hafız Osman Bostancı, 2010 Yılı Türkiye Geneli İmam Hatipler Arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması ikincisi Hafız Muhsin Kara ve 2019 Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye ikincisi Hafız Muhammed Yahya Yıldızhan Gebzelilere Kur'an-ı Kerim ziyafeti sunacak.

Programda Kur'an-ı Kerim ziyafetinin yanı sıra ney ve def dinletisi de gerçekleşecek. Katlımın ücretsiz olduğu etkinliğe tüm vatandaşlar katılabilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA