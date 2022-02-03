Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfinde kandil programı düzenlendi - Haberler
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Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfinde kandil programı düzenlendi

AA, Kerem Alp Eren Kaya - Güncel
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden kandin programı detayları Camide düzenlenen program İSTANBUL - Regaip Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde program düzenlendi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden kandin programı detayları

Camide düzenlenen program İSTANBUL - Regaip Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde program düzenlendi. Akşam ezanıyla birlikte camiye gelen vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfinde kandil programı düzenlendi

Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfinde kandil programı düzenlendi

Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfinde kandil programı düzenlendi

AA / Kerem Alp Eren Kaya - Güncel

Regaib Kandili, Cami, Güncel, Haber

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