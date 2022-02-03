Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfinde kandil programı düzenlendi
AA, Kerem Alp Eren Kaya - Güncel
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden kandin programı detayları Camide düzenlenen program İSTANBUL - Regaip Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde program düzenlendi.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden kandin programı detayları
Camide düzenlenen program İSTANBUL - Regaip Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde program düzenlendi. Akşam ezanıyla birlikte camiye gelen vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.