Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, yeniden ibadete açılması sevinçle karşılandı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması Yozgat, Kırşehir, Sivas'ta sevinçle karşılandı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması Yozgat, Kırşehir, Sivas'ta sevinçle karşılandı.

Sivas

Sivas Belediyesi tarihi Cumhuriyet Meydanı'ndaki ekrandan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışını canlı olarak yayınladı.

AK Parti Sivas İl Başkanlığı ise açılış dolayısıyla vatandaşlara lokma ikram etti.

Kent meydanına yerleştirilen Ayasofya Cami Hatırası panosu önünde vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, burada yaptığı konuşmada, önemli ve anlamlı bir gün yaşandığını söyledi.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti Ayasofya-i Kebir Camii'nin tekrar müminlerle buluştuğunu belirten Bilgin, "Rabb'imize şükrediyoruz, bu güzel günü bize yaşatan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emek veren, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

"Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın" sloganıyla büyümüş bir nesil olduklarını dile getiren Bilgin, "İnşallah bundan sonraki süreçte de Türk milletinin birliği ve beraberliğiyle Ayasofya'nın minarelerinden kıyamete kadar ezanlar susmayacak, cemaatsiz kalmayacak." diye konuştu.

Kaynak: AA