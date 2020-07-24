Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, yeniden ibadete açılması sevinçle karşılandı
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, yeniden ibadete açılması sevinçle karşılandı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta sevinçle karşılandı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, yeniden ibadete açılması sevinçle karşılandı
24.07.2020 15:15 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:50

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta sevinçle karşılandı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adıyaman Temsilciliğince, cuma namazı sonrası Demokrasi Parkı önünde dua edilerek vatandaşlara tatlı ikramında bulunuldu.

TÜGVA Adıyaman İl Temsilcisi İdris Toprak, gazetecilere, Ayasofya-i Kebir Camii'nin inşa edildiği tarihten itibaren defalarca şahit olduğu yeniden dirilişlerden birinin yaşandığını belirtti.

Ayasofya-i Kebir Camii'nin dirilişinin Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisi olduğunu ifade eden Toprak, şunları kaydetti:

"Ayasofya'nın dirilişi, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesidir. Ayasofya'nın dirilişi, sadece Müslümanların değil onlarla birlikte tüm mazlumların mağdurların ezilmişlerin umut ateşinin yeniden alevlenişidir. Ayasofya'nın dirilişi, Türk milleti, Müslümanlar ve tüm insanlık olarak dünyaya söyleyecek yeni sözlerimiz olduğunun ifadesidir."

Kahramanmaraş

TÜGVA Kahramanmaraş Temsilciliğince, cuma namazı sonrası Ulu Camisi çıkışında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayasofya diriliş bildirisi", "Fatih Sultan Mehmed Han'ın Ayasofya Vakfiyesi" ile müzeden Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne çevrilen Danıştay kararı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının yer aldığı karar bildiri olarak dağıldı.

TÜGVA İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu'nun da yer aldığı üyeler daha sonra cami çevresini gezerek vatandaşlara söz konusu bildiriyi dağıttı.

Kaynak: AA

Manşet

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