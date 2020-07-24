Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, yeniden ibadete açılması sevinçle karşılandı
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, yeniden ibadete açılması sevinçle karşılandı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması Yozgat, Kırşehir, Sivas'ta sevinçle karşılandı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, yeniden ibadete açılması sevinçle karşılandı
24.07.2020 14:23 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:42

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması Yozgat, Kırşehir, Sivas'ta sevinçle karşılandı.

AK Parti İl Başkanlığınca Yozgat il merkezi, ilçeler ve bütün beldelerde mevlit okutulup dua edildi.

Cuma namazı öncesi Yozgat Bilal Şahin Külliyesi'ndeki mevlit programına Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çekerek ilçe esnaflarından Mehmet Uzun, Mehmet Ali Kırlı ve Süleyman Kırlı, Ayasofya-i Kebir Camii'nin, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması dolayısıyla kurban kesti. Kesilen kurbanın etleri Kur'an kursuna bağışlandı.

Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılışı için İstanbul'a gidemeyenler açılışı televizyon ve cep telefonlarından izledi.

İş yerlerinde bulunan esnaf, açılış ve ilk cuma namazını televizyon ekranlarından izlerken, parklardaki vatandaşlar da cep telefonlarından takip etti.

Kent esnafından Ali İhsan Gezginci, Ayasofya'nın açılışından mutluluk duyduğunu belirterek, açılışta emeği geçenlere teşekkür etti.

Selahattin Şahin de Ayasofya-i Kebir Camii'nde 86 yıllık özlemin sona erdiğini belirterek, "İslam alemine hayırlı olsun oraya gidip onlarla birlikte olmak isterdik. Ama biz de buradan televizyondan izliyoruz. Çok mutluyuz, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, 'Açılacak' dedi açıldı. 86 yıl sonra Ayasofya özgürlüğüne kavuştu." diye konuştu.

Sivas

Sivas Belediyesi tarihi Cumhuriyet Meydanı'ndaki ekrandan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışını canlı olarak yayınladı.

AK Parti Sivas İl Başkanlığı ise açılış dolayısıyla vatandaşlara lokma ikram etti.

Kent meydanına yerleştirilen Ayasofya Cami Hatırası panosu önünde vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, burada yaptığı konuşmada, önemli ve anlamlı bir gün yaşandığını söyledi.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti Ayasofya-i Kebir Camii'nin tekrar müminlerle buluştuğunu belirten Bilgin, "Rabb'imize şükrediyoruz, bu güzel günü bize yaşatan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emek veren, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

"Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın" sloganıyla büyümüş bir nesil olduklarını dile getiren Bilgin, "İnşallah bundan sonraki süreçte de Türk milletinin birliği ve beraberliğiyle Ayasofya'nın minarelerinden kıyamete kadar ezanlar susmayacak, cemaatsiz kalmayacak." diye konuştu.

Kırşehir

Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılması dolayısıyla Kırşehir'de lokma tatlısı dağıtıldı.

TÜGVA Kırşehir İl Temsilciliğince Cacabey Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, cuma namazından çıkanlara lokma tatlısı ikram edildi.

TÜGVA Kırşehir İl Temsilcisi Sergen Özdemir, gazetecilere, Ayasofya-i Kebir Camisinin yeniden ibadete açılmasından duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Çok mutlu bir gün içindeyiz. TÜGVA olarak bu mutluluğumuzda vatandaşlarımıza lokma tatlısı ikram ettik, sevincimizi onlarla paylaşmak istedik. Bizler gençlik olarak böyle bir günü ve dönemi yaşadığımız için Allah'a şükrediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

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