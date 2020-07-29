Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tekrar ibadete açılması
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tekrar ibadete açılması

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) üyeleri Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tekrar ibadete açılmasını sevinçle karşıladı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tekrar ibadete açılması
29.07.2020 20:07 | Son Güncelleme: 29.07.2020 21:20

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) üyeleri Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tekrar ibadete açılmasını sevinçle karşıladı.

ASKON'dan yapılan yazılı açıklamada ifadelerine yer verilen ASKON Antalya Şube Başkanı Cahit Urfan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasını milletçe yıllardır beklediklerini belirtti.

Mabedin ibadethane olarak hizmet vermesine tüm kesimlerin saygı duyması gerektiğini ifade eden Urfan, "86 yıllık süre içerisinde sessiz minareleri ile mahzun bir yapıyı görmekteydik. Hamdolsun içişlerimize müdahaleye varacak şekilde açıklamalar yapılmasına rağmen, büyük devlet olmanın iradesi ile Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile Ayasofya fetihle birlikte almış olduğu misyonunu tekrar sürdürerek bir ibadethane olarak milletimize hizmet edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Urfan, milletin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladığını da kaydetti.

Kaynak: AA

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