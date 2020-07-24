Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması - Ali Erbaş / Mustafa Destici
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması - Ali Erbaş / Mustafa Destici

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile röportaj BBP Genel Başkanı Başkanı Mustafa Destici ile röportaj Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Fethin sembolü olan bu camimizde inşallah nice insanlar ibadetlerini yaparlar.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması - Ali Erbaş / Mustafa Destici
24.07.2020 17:28 | Son Güncelleme: 24.07.2020 17:33

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile röportaj

BBP Genel Başkanı Başkanı Mustafa Destici ile röportaj

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:

"Fethin sembolü olan bu camimizde inşallah nice insanlar ibadetlerini yaparlar. Dini bilgilerini öğrenirler. Her köşede bir cami dersi yaparak geçmişteki o muhteşem dönemindeki Ayasofya medresesinin fonksiyonunu icra eder hale getirmeye çalışacağız inşallah"

"(Hutbeye kılıçla çıkması) Fethin sembolü olan camilerde bu bir gelenektir. 481 yıl hiç kesintiye uğramadan kılıçla çıkılmıştır. Bu geleneği bundan sonra devam ettireceğiz inşallah"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:

"Yurt dışından, ABD'den, Yunanistan'dan gelen sesler var. Elbette bunları dikkate alacak değiliz"

İSTANBUL - Camiden ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasının hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

Erbaş, "Cenabıhak hem milletimize hem Müslüman alemine hayırlı eylesin. Cemaatini bol eylesin. İçerisinde imamlarımızın müezzinlerimizin, tüm hocalarımızın güzel hizmetler yapmasını ve insanlığı doğru dini bilgiyle doyurma noktasında, güzel tilavetlerle gönülleri coşturma noktasında en güzel hizmetleri yapmasını nasip eylesin." şeklinde konuştu.

Ayasofya'nın, fethin sembolü olduğuna vurgu yapan Erbaş, şöyle devam etti:

"Fethin sembolü olan bu camimizde inşallah nice insanlar ibadetlerini yaparlar. Dini bilgilerini öğrenirler. Her köşede bir cami dersi yaparak geçmişteki o muhteşem dönemindeki Ayasofya medresesinin fonksiyonunu icra eder hale getirmeye çalışacağız inşallah. Camiler aynı zamanda bir mektep, sufledir. Peygamber efendimizin camilerde nasıl ki sahabeyi yetiştirmesi mümkün olmuşsa biz de gençlerimizi, çocuklarımızı camilerde yetiştirmeye çalışıyoruz."

"Hutbeye kılıçla çıkma geleneğini devam ettireceğiz"

Hutbeyi okumak için minbere kılıçla çıkması sorulan Erbaş, "Fethin sembolü olan camilerde bu bir gelenektir. 481 yıl hiç kesintiye uğramadan kılıçla çıkılmıştır. Bu geleneği bundan sonra devam ettireceğiz inşallah." yanıtını verdi.

Bir gazetecinin "İlk hutbeyi okumak size nasip oldu" şeklindeki ifadeleri üzerine Erbaş, "Elhamdülillah. Cenabıhakk'ın nasibi, kısmeti. Bu da bize nasip oldu. Allah'a çok şükür." değerlendirmesini yaptı.

-BBP Genel Başkanı Destici

BBP Genel Başkanı Başkanı Mustafa Destici de sağlığında bu günleri gördüğü için hamdettiğini belirterek, şunları anlattı:

"13 yaşında iken 1978 yılında Ankara İmam Hatip Lisesi'ne geldim yatılı öğrenci olarak. Bir yıl sonra da sonbaharda yanlış hatırlamıyorsam Papa'nın bir İstanbul ziyareti vardı. Yaptığımız eylem 'Zincirler kırılsın Ayasofya açılsın' eylemi olmuştu. O gün bizi, hepimizi gözaltına aldılar. 14-15 yaşlarında olduğumuz için erken bıraktılar. Bizden büyük olanları birkaç gün tuttular. 54 yaşındayım. 41 seneden fazla bir zamandır Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması rüyasıyla mücadelesiyle bir hayat geçirdik. Allah'a hamdolsun bugün burada cuma namazını kılmak bizlere nasip oldu."

Danıştay 10. Dairesinin kararını memnuniyetle karşıladığını ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bugün burası tarihi bir gün yaşadı. Yurt dışından, ABD'den, Yunanistan'dan gelen sesler var. Elbette bunları dikkate alacak değiliz. 1453'te de Avrupa'dan o şekilde sesler yükselmişti ama Fatih onları dikkate alsaydı bugün İstanbul bu şekilde fethedilmemiş olurdu. Ayasofya, cami olmazdı. O günkü irade bugün de tecelli etti. Ülkemiz ve milletimiz, insanlık için hayırlı olsun."

Öte yandan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelen çok sayıda vatandaş içeride dua etti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin içerisinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

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