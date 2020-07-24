Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması Diyarbakır'da, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra cuma namazıyla ibadete açılmasına ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Diyarbakır'da, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra cuma namazıyla ibadete açılmasına ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Ulucami'de kılınan cuma namazının ardından Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Diyarbakır İl Temsilciliği öncülüğünde bazı sevil toplum kuruluşu temsilcilerinin de aralarında bulunduğu bir grup, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması dolayısıyla sevinç gösterisi yaptı, tekbir getirdi

TÜGVA İl Temsilcisi Mahmut Yağmur, grup adına açıklama yaptı.

Kaynak: AA