Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması
Diyarbakır'da, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra cuma namazıyla ibadete açılmasına ilişkin basın açıklaması yapıldı.
24.07.2020 15:03 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:12
Diyarbakır'da, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra cuma namazıyla ibadete açılmasına ilişkin basın açıklaması yapıldı.
Sur ilçesindeki tarihi Ulucami'de kılınan cuma namazının ardından Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Diyarbakır İl Temsilciliği öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
TÜGVA İl Temsilcisi Mahmut Yağmur, grup adına açıklama yaptı.
Kaynak: AA