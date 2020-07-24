Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması
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CANLI YAYIN: Tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasıyla 86 yıllık özleme son verildiğini belirtti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması
24.07.2020 11:15 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:18

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasıyla 86 yıllık özleme son verildiğini belirtti.

Say, yaptığı yazılı açıklamada, Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılmasının İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Danıştay 10. Dairesi'nin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından bugün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı kılınacağını anımsatan Say, şunları kaydetti:

"Kutlu fethin en güzel hediyesi, Fatih'in emaneti olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması kararı milletimize ve İslam alemine hayırlı olsun. Bu tarihi adıma öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımız'dan Allah razı olsun. Rabbimize hamdolsun ki bugün ilk cuma namazı ile ibadete açılacak. Yeni bir çağın başlangıcına şahitlik ettiğimiz böylesi bir dönemde, ülke olarak kültürel miraslarımıza sahip çıkmayı ve korumayı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: AA

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