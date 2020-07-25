Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasına sevinen esnaf, vatandaşlara 1453 kitap hediye etti Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasına sevinen esnaf tarafından vatandaşlara 1453 kitap hediye edildi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasına sevinen esnaf tarafından vatandaşlara 1453 kitap hediye edildi.

Ayasofya-i Kebir Camii bölgesinde bulunan esnaf, camiyi ziyarete gelenlere pek çok ikramda bulunuyor.

Bölgede esnaflık yapan Kenan Yılmaz da caminin yeniden ibadete açılması anısına1453 kişiye kitap hediye etti.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, dağıtmak için Ayasofya davasında kalemleriyle mücadele veren Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Nurettin Topçu, Nuri Pakdil ve Osman Yüksel Serdengeçti'nin hayatlarının anlatıldığı Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı tarafından hazırlanan "Ustaların İzinde" kitabını özellikle seçtiğini söyledi.

Caminin açılmasını bayram olarak gördüğünü belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Çeyrek asırdan fazla Ayasofya'nın hemen yanında büfe işletiyorum. Her vakit Rabbimize yakararak bu mahzun mabedin kurtulması için dua ediyordum. Hamdolsun onu kurtarmak Cumhurbaşkanımıza nasip oldu. Çevre esnafı olarak çok sevinçliyiz. Bu sevincimizi paylaşmak için tarihi ana şahitlik eden 1453 kişiye kitap hediye ettik. Amacımız çocuklarına, torunlarına miras kalacak bu özel şahitliğin hatırasını yaşatmak. Özellikle Ayasofya davasına hizmet eden isimlerin mücadelesinin anlatıldığı kitabı tercih ettik. Çünkü onların da büyük emeği var. Bir anlamda gizli kahramanlar onlar. Bu vesileyle onlara da şükran borcumuzu yerine getirmiş olduk."

Kitapların hediye edildiği vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirerek, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılması dolayısıyla kendilerine hediye edilen kitabın unutulmayacak bir hatıra olacağını ifade etti.

Kaynak: AA