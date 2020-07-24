Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışına 7'den 70'e vatandaşlardan yoğun ilgi - Röportajlar
Kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde tarihi ana tanıklık etmeyen isteyen vatandaşlar, namaz kılınacak alanlara akın ediyor.
24.07.2020 12:17 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:35
Kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde tarihi ana tanıklık etmeyen isteyen vatandaşlar, namaz kılınacak alanlara akın ediyor.
Kaynak: AA