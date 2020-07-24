Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışına 7'den 70'e vatandaşlardan yoğun ilgi
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CANLI YAYIN: Tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışına 7'den 70'e vatandaşlardan yoğun ilgi

Kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde tarihi ana tanıklık etmeyen isteyen vatandaşlar, namaz kılınacak alanlara akın ediyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışına 7'den 70'e vatandaşlardan yoğun ilgi
24.07.2020 12:03 | Son Güncelleme: 24.07.2020 12:12

Kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde tarihi ana tanıklık etmeyen isteyen vatandaşlar, namaz kılınacak alanlara akın ediyor.

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden ibadete açılmasına karar verilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk cuma namazına saatler kaldı.

86 yıl sonra ibadet açılacak camide ilk namazı kılmak için gece saatlerinden itibaren caminin çevresine gelmeye başlayan vatandaşların, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve çevresinde namaz kılmak için belirlenen alanlara gelişi sürüyor.

Bu tarihi ana tanıklık etmek isteyen 7'den 70'e birçok vatandaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınacak ilk cuma namazına yoğun ilgi gösteriyor. Aralarında yaşlı, çocuk ve kadınların da olduğu vatandaşlar, kontrol noktalarında yoğunluk oluşturuyor.

Karaköy ve Sirkeci'nden de gruplar halinde gelmeye devam eden vatandaşlardan bazıları, çevredeki camilerde abdest alarak tekbirler eşliğinde alana doğru ilerliyor.

Vatandaşların ellerinde Türk bayrakları ve seccadeler olduğu görülürken, bazı vatandaşların namazın kılınacağı saate kadar beklerken oturmak için karton parçaları taşıdıkları da gözlendi.

Vatandaşlar, Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı olmak üzere oluşturulan 3 ana istikamete kurulan 11 kontrol noktasında polislerce arama yapıldıktan sonra namaz kılınacak alanlara girişi sağlanıyor. Ayrıca, giriş noktalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sağlık Müdürlüğünce ateş ölçümü ve maske kontrolü de yapılıyor.

İl dışından otobüsle gelen vatandaşlar, kendileri için park yeri olarak tahsis edilen Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan İETT otobüsleriyle Çatladıkapı'ya kadar ücretsiz taşındı. Vatandaşlar buradan yürüyerek namaz kılınacak alanlara ulaşabildi.

Ayasofya Meydanı'nın dolmasının ardından otobüs servislerinin durdurulmasıyla cuma namazını kılmak isteyenler Yenikapı Etkinlik Alanı'na yönlendiriliyor. Cuma namazı sonrası Ayasofya'yı görmek isteyenler için tekrar seferlerin başlayacağı duyuruldu.

İlk namaz için Samsun'dan otostopla geldi

Açılış için Samsun Terme'den otostopla İstanbul'a gelen Ali Kemal Evlioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk namazını kılacağı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

"Yılların vermiş olduğu üzüntüyü sevince çevirdik. Mutluluğumuzun sebebi bu." diyen Evlioğlu, sadece açılış için geldiğini, tekrardan otostopla memleketine döneceğini söyledi.

Yeniçeri kostümü giyerek Silivri'den gelen Kenan Yıldırım da bugüne özel giyindiğini, çağa uygun olarak atla değil motosikletiyle geldiğini anlattı.

"86 yılın verdiği özlem her şeye değer"

Elazığ'dan gelen Faysal Karakuş, yolda biraz sıkıntı yaşadığını ifade ederek, "86 yılın verdiği özlem her şeye değer. Allah'a bin şükür ki böyle bir günü görmek bizlere nasip oldu. Çok mutluyuz. Güzel bir ortam." diye konuştu.

Meydana ulaşmaya çalıştığını belirten Karakuş, "Bu kalabalıkta meydana ulaşmam imkansız. Daha yarı yola gelmeden her taraf tıkandı. Gelen gelene maşallah. Namaza 2-3 saat olmasına rağmen yoğun bir kalabalık var." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk imzalı maskesiyle açılışa gelen Kadir Özver, Ayasofya'nın ibadete açılacağını duyduğunda çok heveslendiğini, camiye ulaşmak için sabah erken saatte yola çıktığını fakat geç bile kaldığını söyledi.

Elinde büyük bir Türk bayrağıyla Sirkeci'deki iş yerine giden saatçi Adem Çınar da senelerdir bugünü beklediğini, çok mutlu olduğunu, namaz vakti camiye bayrağıyla gideceğini dile getirdi.

Tarihi ana tanıklık etmek için 2 çocuğuyla Almanya'dan geldi

Tarihi ana tanıklık etmek için Almanya'dan 2 çocuğuyla gelen İkbal Çetin, kızının ısrarı üzerine gelmeye karar verdiklerini ifade ederek, "Haberi alınca çok mutlu olduk. Bunun ötesi yok, asırlardır beklenen bir şeydi. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun böyle bir girişimde bulunduğu için." şeklinde konuştu.

İkbal Çetin'in kızı Seher Çetin ise, "Tarihi anı kaçırmak istemedik, burada bulunmak istedik. Onun için hemen geldik. Duyar duymaz izin aldım. Çok gurur verici. Daha önce de Ayasofya'yı ziyaret etmiştik. İbadete açık olmaması üzüyordu, açılınca mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

Ayasofya'nın ibadete açılması için eylemlere katıldı, şimdi ilk namazı kılacak

Gençliğinde Ayasofya'nın ibadete açılması için eylemlere katılan Mehmet Ceylan, haberi alınca çok duygulandığını söyledi.

Ceylan, "Vapurda gelirken şunu düşündüm. 40 yıl önce biz delikanlıyken Ayasofya açılsın diye orada çok eylem yaptık. Açılmasını Cenab-ı Allah bize nasip etti, çok mutlu oldum. Türk ve İslam dünyası için hayırlarına vesile olmasını diliyorum." dedi.

Bedensel engelli Bilal Saygılı ise duygulandığını ifade ederek, "Bugün bizim için bir fetih. Fatih Sultan Mehmet Han bir sefer fethetti ama Reis bütün dünyayı fethetti." şeklinde konuştu.

"Ayasofya, İstanbul'un İstanbul oluşunun anahtarı hükmünde"

İzmir'den 5 kişilik arkadaş grubuyla İstanbul'a gelen radyo programcısı Mehmet Bozdağ ise Türkiye'nin her yerinden Ayasofya'nın tarihi, milli, manevi bilincini ve farkındalığını yaşayan birçok kişinin açılışa katıldığını anlattı.

Bozdağ, Ayasofya'ya ilişkin şunları söyledi:

"Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize emaneti. Fethin simgesi, İstanbul'un İstanbul oluşunun anahtarı hükmünde. Sıradan bir mescit, cami değil, Ayasofya kılıç hakkıdır. Kelimelerin dile gelemediği bazı haller vardır. Büyüklerimizin rüyası ve duasıdır. Ayasofya, Necip Fazıl Kısakürek'in şiiridir. Erbakan'ın mücadelesi, Said Nursi Hazretlerinin en büyük 3 duasından birisidir."

Çocuklarıyla birlikte Ayasofya'ya doğru giden Volkan Öztürk de tarihi güne tanıklık yapacakları için mutlu olduğunu dile getirerek, yıllar sonra Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya'yı ibadete açmak için gayret sarf edenlere teşekkür etti.

Duygularını şiirle anlattı

İbadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için şiir yazan İbrahim Bekar, açılış için Esenyurt'tan geldiğini söyledi.

Bekar, şiirinden, "Ey dünya bir dönüp de bakın buraya/ Hasretlik çekerdik açıldı Ayasofya/ Fatih Sultan Mehmet Han'ın emanetiydi/ Müminleri sevindirdi Ayasofya/ Gözleri aydın olsun Müslümanların/ Kalplerine sevgi dolsun tüm insanların/ Açılsın semaya haydi eller/ Dua edelim Rabb'imize ey Müminler." dizelerini okudu.

Kaynak: AA

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