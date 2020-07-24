Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışına yetişemeyenler cuma namazını Yenikapı'da kılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz! Canlı olarak aktarıyoruz...

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışına yetişemeyenler cuma namazını Yenikapı'da kılacak

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak ve tarihi ana tanıklık etmek için çeşitli illerden İstanbul'a gelen vatandaşlar, alanın dolması nedeniyle cuma namazını Yenikapı etkinlik alanında kılacak.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışına yetişemeyenler cuma namazını Yenikapı'da kılacak
24.07.2020 12:23 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:00

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak ve tarihi ana tanıklık etmek için çeşitli illerden İstanbul'a gelen vatandaşlar, alanın dolması nedeniyle cuma namazını Yenikapı etkinlik alanında kılacak.

Yenikapı etkinlik alanının girişinde il dışından gelen vatandaşları taşıyan İETT otobüsleri, Ayasofya alanı dolduğu için seferlerine ara verdi. İl dışından gelen vatandaşlar, polis ve zabıta ekiplerince etkinlik alanındaki namaz kılınacak yere yönlendirildi.

Zabıta ekipleri tarafından sefer durdurma anonsu alanda yapılırken, misafirlere seccade, su, yemek ve içecek ikramı yapılacağı duyuruldu. Ayrıca cuma namazının ardından vatandaşların tekrar otobüslerle Ayasofya'ya götürüleceği öğrenildi.

Yenikapı etkinlik alanında kurulan büyük led ekranlar ve hoparlörlerle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki cuma namazı canlı yayınlanacak ve vatandaşlar koordineli olarak namazlarını eda edecek.

Sakarya'dan tarihi ana tanıklık etmek için gelen 11 yaşındaki Ahmet Salih Şimşek, gazetecilere, çok mutlu olduğunu ve büyüdüğünde kendi çocuklarına bu anı anlatmak istediğini söyledi.

Şimşek, hafızlık eğitimi aldığını ve bunu tamamladığı zaman Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde görev yapmak istediğini sözlerine ekledi.

Muharrem Şimşek de Sakarya'dan geldiğini, Ayasofya'nın açılışına, tarihi güne şahitlik etmek için geldiklerini ifade etti.

Müslüman alemine Ayasofya'nın açılışının hayırlı olmasını dileyen Şimşek, şöyle konuştu:

"Kudüs'ün açılışını da inşallah bu ümmeti Muhammed birlik ve beraberlik içerisinde görecektir, bunu da inşallah göreceğiz. Biz Ayasofya'da namaz kılamayacağımızı biliyoruz ama çevresinde olmak, akşam saatlerinde orada olmak yine bizi mutlu edecektir. Amacımız buraya gelmektir. Cuma namazını Ayasofya'da kılamadığımız için biraz üzülürüz ama diğer vakitleri orada kılacağız."

Fedinaz Koyuncu ise Küçükçekmece'de yaşadığını ancak il dışından gelen misafirleri karşılamak için Yenikapı'da olduğunu dile getirdi.

Koyuncu, "Allah bu sevincimizi daim etsin, daha iyilerini göstersin inşallah. Mescid-i Aksa'nın kurtuluşuna vesile olsun. Yenikapı da olsa Edirnekapı da olsa cumamızı kılacağız. Kılamazsak bile yoluna çıktık ya çok sevinçliyiz."dedi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Elektrikte 'Yeşil Tarife' uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak Ekonomi
Elektrikte "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde ilk namaz heyecanı! Belirlenen alanlar dolunca girişler durduruldu Güncel
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde ilk namaz heyecanı! Belirlenen alanlar dolunca girişler durduruldu
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak Güncel
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeye uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı Politika
Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeye uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı
Türkiye için tarihi gün! Ayasofya'da saflar tutulmaya başlandı Güncel
Türkiye için tarihi gün! Ayasofya'da saflar tutulmaya başlandı
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı Güncel
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Herkesin konuştuğu videodaki dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için yerini aldı
Herkesin konuştuğu videodaki dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için yerini aldı
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Talihsiz kadını duvara dayayıp cinsel saldırıya kalkışan sapık yakalandı
Talihsiz kadını duvara dayayıp cinsel saldırıya kalkışan sapık yakalandı
Ali Babacan'dan 'Ayasofya ile ilgili size davet geldi mi?' sorusuna yanıt: Bana davet gelmedi, gelseydi giderdim
Ali Babacan'dan "Ayasofya ile ilgili size davet geldi mi?" sorusuna yanıt: Bana davet gelmedi, gelseydi giderdim
Lucescu'nun imzası, Dinamo Kiev taraftarlarını çılgına çevirdi: Haysiyetlerini yitirdiler, tüm kulüp çalışanları istifa etsin
Lucescu'nun imzası, Dinamo Kiev taraftarlarını çılgına çevirdi: Haysiyetlerini yitirdiler, tüm kulüp çalışanları istifa etsin
Türkiye'ye gelen İranlı iki girişimci plastik çöpleri motorine dönüştüren makine üretti
Türkiye'ye gelen İranlı iki girişimci plastik çöpleri motorine dönüştüren makine üretti
Yeni sosyal medya düzenlemesi ne gibi değişiklikler getiriyor? İşte tüm ayrıntılar
Yeni sosyal medya düzenlemesi ne gibi değişiklikler getiriyor? İşte tüm ayrıntılar
Ayasofya'da Cuma namazı kılınırken Yunanistan kiliselerinde matem çanları çalacak
Ayasofya'da Cuma namazı kılınırken Yunanistan kiliselerinde matem çanları çalacak
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını 'Gülpin' koyacaktı
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını "Gülpin" koyacaktı
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Pınar'ın annesinden 'Katil tek değildi' iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Pınar'ın annesinden "Katil tek değildi" iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Mensah'ı isteyen Galatasaray'a Kayserispor'dan yanıt: Atletico'ya borcumuzu ödeyene vermeye hazırız
Mensah'ı isteyen Galatasaray'a Kayserispor'dan yanıt: Atletico'ya borcumuzu ödeyene vermeye hazırız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Abdullah Avcı Aziz Yıldırım Malcolm Thomas Koray Gençerler
Daha Fazla Kemal Gülman Mehmet Boynukalın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv
Şu an buradasınız: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışına yetişemeyenler cuma namazını Yenikapı'da kılacak - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 13:00:28. #1.15#
title