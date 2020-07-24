Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı Fas'ta sevinçle karşılandı Faslılar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışını sevinçle karşılayarak, kılınan ilk cuma namazını yakından canlı yayınlarla takip etti.

Faslılar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışını sevinçle karşılayarak, kılınan ilk cuma namazını yakından canlı yayınlarla takip etti.

Fas'ta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazı sevinçle karşılandı. Yerel basında namaz canlı yayınlarla aktarılırken, sosyal medya kullanıcıları çeşitli platformlarda camiden fotoğraf ve görüntüler paylaşarak, mutluluğunu ifade etti.

Fas-Çin Dostluk Derneği Başkanı Muhammed Halil Facebook'taki hesabından "Ayasofya Camisi'nde yaklaşık bir asır sonra cuma günü ilk namazın kılındığını gören kim sevinmez ki?" ifadeleriyle memnuniyetini paylaştı.

Rabat Belediyesi Müsteşarı Hişam Lahraş da "Ayasofya Camisi'nde yeniden ibadete açılmasının tarihi bir gün olduğunu belirterek, "Allah'ın kullarına selam olsun." ifadelerini kullandı.

Faslı aktivist İbrahim Mücahid, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya Camisi'ndeki ilk cuma namazında Kuran-ı Kerim okuduğunu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hutbeye kılıçla çıktığını aktararak, "Erdoğan gururun adresi." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA