Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretler devam ediyor
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde öğle ezanı okunması Ziyaretçilerden detaylar İSTANBUL - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretçilerin ilgisi devam ediyor.
13.08.2020 14:03 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:09
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde öğle ezanı okunması
Ziyaretçilerden detaylar
İSTANBUL - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretçilerin ilgisi devam ediyor. İstanbul içinden, Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelenlerin ilgi gösterdiği camide, ezan okunmasının ardından öğle namazı eda edildi.
Kaynak: AA