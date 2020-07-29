Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretler sürüyor
Açılışının altıncı gününde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşların ziyaretleri devam ediyor.
29.07.2020 22:27 | Son Güncelleme: 30.07.2020 01:22
Açılışının altıncı gününde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşların ziyaretleri devam ediyor.
İkindi, akşam ve yatsı ezanıyla birlikte vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelerek namazların eda etti.
Bazı vatandaşlarsa caminin önüne serilen hasırlarda namazlarını kıldı.
Camiyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, fotoğraflar çekti.
Kaynak: AA