Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretler sürüyor
Açılışının beşinci gününde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşların ziyaretleri devam ediyor.
28.07.2020 23:04 | Son Güncelleme: 28.07.2020 23:10
Açılışının beşinci gününde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşların ziyaretleri devam ediyor.
İkindi, akşam ve yatsı ezanıyla birlikte vatandaşlar, namaz için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni doldurdu.
Bazı vatandaşlarsa Fatih Belediyesi ekipleri tarafından caminin önüne serilen hasırlarda namazlarını kıldı.
Ayasofya-i Kebir Camii'yi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ise hatıra fotoğrafları çekti.
Kaynak: AA