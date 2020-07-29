Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yerli ve yabancı turist ilgisi
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yerli ve yabancı turist ilgisi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılışının altıncı gününde de yerli ve yabancı turistler ile ibadetlerini burada yapmak isteyen vatandaşların akınına uğruyor.

29.07.2020 15:21 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:29

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılışının altıncı gününde de yerli ve yabancı turistler ile ibadetlerini burada yapmak isteyen vatandaşların akınına uğruyor.

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerini ağırlayan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yoğunluk sürüyor.

Vakit namazları aralarında vatandaşlar gruplar halinde camiye alınırken, yabancı turistler de rehberlerin eşliğinde kafileler halinde camiyi geziyor.

Oğlu Alvern Qıan ile birlikte Ayasofya'yı gezen İngiliz anne Ann Qıan, "Aslen Çinliyiz. İstanbul'a üçüncü gelişimiz ama Ayasofya'ya ilk kez geliyoruz. Gerçekten çok beğendim, içerisi çok büyüleyici. Buraya gelmekten son derece mutluyuz. Biz buraya gelmekten çok memnunuz. Başörtümü annemden aldım. İstanbul'u ziyaretimde ihtiyaç olduğunu hissettiğim için sürekli yanımda tutuyorum. Türkiye'de çok güzel arkadaşlıklarım ve aile dostalarım var. İstanbul'u her mevsimde deneyimledim. Dünyada çok farklı yerler var ama benim favori şehirlerimden biri İstanbul'dur. İstanbul'u çok sevdiğim için tekrar tekrar geliyorum." dedi.

Tabletiyle bol bol fotoğraf çeken Alvern Qıan da "İki hafta önce haberleri gördük. Ayasofya'nın camiye çevrileceğini duyduk. Atmosfer ve renklerin ambiyansı çok güzel." ifadesini kullandı.

İçeri girmek için fotoğraf makinesiyle öğle namazının bitmesini bekleyen Belçikalı Malaurie Chokouale de, "İstanbul'a ve Ayasofya'ya ilk gelişim. Buraya bir hafta önce geldim. Ayasofya çok sembolik, o yüzden görmeye geldim. Çok heyecanlıyım." diye konuştu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yerli ve yabancı turist ilgisi

Kaynak: AA

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