Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne Kurban Bayramı'nın son gününde de ilgi sürüyor Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi'ne, Kurban Bayramı'nın son gününde, hem ziyaretçiler hem de namaz kılmak isteyen vatandaşlar gelmeye devam ediyor.

Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi'ne, Kurban Bayramı'nın son gününde, hem ziyaretçiler hem de namaz kılmak isteyen vatandaşlar gelmeye devam ediyor.

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlayan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayram yoğunluğu sürüyor.

Sabah saatlerinden itibaren camiye gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Ayasofya'yı görebilmek için kapının önünde sıraya girdi.

Namaz aralarında vatandaşlar gruplar halinde belirli aralıklarla camiye alınırken, her yeni grup girmeden önce caminin içi dezenfekte ediliyor.

Zaman zaman caminin önünde bekleyen kalabalık yoğunlaşırken, bazı ziyaretçiler cami önündeki yeşil alanda bulunan ağaçların altında bekliyor.

Rusya'dan erkek arkadaşıyla birlikte Ayasofya-ı Kebir Camisi'ne gelen Anna Shcherbakova, "İlk defa İstanbul'a geldim. Planlarımızı değiştirip Ayasofya'yı görmek istedik. Bu inanılmaz mimariye sahip yapıyı görmeye geldik. Bu yüzden içeri girip görmek istiyoruz." dedi.

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi hakkındaki düşüncelerinin sorulması üzerine Shcherbakova, "Bu çok zor bir soru. Hiçbir önemi yok. Her şeyden önce inanılmaz bir yapı. Ben Rus'um. Aynı zamanda bir Ortodoks'um. Yıllar yıllar önce de burada Ortodoks liderleri vardı." diye konuştu.

Sıcak havaya rağmen omuzlarında hırka bulunan Shcherbakova, "Ben bunu giymeye karar verdim. Bu bir saygı gereği ve aynı zamanda kurallara uymak için." dedi.

"Çok mutluyuz"

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşayan ve 3 yaşındaki kızı Sultan'la İstanbul'u gezmeye gelen Karaca ailesi, çok mutlu olduklarını dile getirerek, Ayasofya'yı daha önce müzeyken gezdiklerini, şimdi ise cami olarak ziyaret edeceklerini ifade etti.

Kağan Karaca, "Ayasofya'nın camiye dönüştürülme haberini aldığımızda her Türk gibi biz de duygulandık. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Brüksel'de herkes bizim gibi. Türkler mutlu, yabancılar mutsuz." dedi.

Fas'tan ailesiyle birlikte gelen ve camiye girmek için sıra bekleyen Abdessadek Elmeskine, "Ben Faslıyım. Daha önce müze olan bu yapının camiye dönüştürülmesi bizi mutlu etti. Bugünlerde buranın cami olarak açılması bize çok güzel bir hediye oldu. Ayasofya'nın tekrardan İslam'a geçmesi bizi çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA