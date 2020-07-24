Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne, Isparta'dan getirilen gül kokusu sıkıldı
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne, Isparta'dan getirilen gül kokusu sıkıldı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne, Isparta Belediyesi'nden gelen personel tarafından saf gül kokusu sıkıldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne, Isparta'dan getirilen gül kokusu sıkıldı
24.07.2020 20:33 | Son Güncelleme: 24.07.2020 20:44

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne, Isparta Belediyesi'nden gelen personel tarafından saf gül kokusu sıkıldı.

Isparta Belediyesi'nden gönderilen ve özel olarak hazırlanan saf gül kokusu, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin duvarlarına ve halılarına özenle döküldü.

Türkiye'nin farklı illerinden ve yurtdışından gelen vatandaşlar, kılınan ilk Cuma namazının ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret ederken, camii içerisinde gül kokularıyla karşılanmaktan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Sosyal mesafeye uygun olarak ziyarete alınan vatandaşlar, Ayasofya'nın, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne dönüştürülmesi nedeniyle sevinçlerini, tekbir ve kelime-i tevhit getirerek ve secde yaparak ifade ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, camiye giriş sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunması için vatandaşları sık sık yönlendiriyor, yapılan anonsla uyarıda bulunuyor.

Kaynak: AA

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